Nekik aztán főzhet akár Rácz Jenő is: ők a legválogatósabb csillagjegyek

Létségtelen, hogy a csillagok, a horoszkópunk az egész életünk alakulását és a jellemünket is befolyásolja, így miért pont arra ne lenne befolyással, miként viszonyulunk ahhoz, ami a tányérunkra kerül? Mindannyian ismerünk olyanokat a baráti körünkben, akik gyakorlatilag minden falattal elégedettek, míg másoknak akár maga Rácz Jenő vagy épp Gordon Ramsay is főzhet, akkor is találnának kivetnivalót az eléjük tett tányéron. Igen, igen, a válogatás nem csak a gyerekekre jellemző, sokakat felnőttként is kihívás „etetni”. Most megmutatjuk, csillagjegyük alapján kik a leghajlamosabbak arra, hogy visszaküldjék a vacsorát az étteremben, órákig válogassanak a fogások köz és mindenre húzzák a szájukat.

Van, aki a legjobb falatokkal sem elégedett, vagy épp nem hajlandó kipróbálni semmit, amit már nem evett korábban – Fotó: Nicoleta Ionescu / Shutterstock

A 3 legválogatósabb csillagjegy, ha evésről van szó

Szűz

A Szűz csillagjegy szülöttei az élet minden területén a tökéletességre törekszenek, így nem csoda, ha egy étteremben ők lesznek az elsők, akik ahelyett, hogy egyszerűen ráböknének valamire az étlapon, olyan rendelést adnak le, hogy a legrutinosabb pincérnek is égnek áll a haja. Ők lesznek azok, akik nemcsak köretet cserélnek, de ha már ott vannak, akkor szószt is, salátát is, meg még az elkészítési módba is beleszólnak – és jaj annak, aki nem pontosan azt hozza nekik végül, amit rendeltek.

Kos

A Kos horoszkóp szülöttei az élet sok területén imádják a spontaneitást, a véletlenszerűséget – de az étkezés nem tartozik ezek közé. Mivel tűz jegyűek, pontosan tudják, mely fogások adnak nekik elegendő energiát és melyek nem, így ragaszkodnak az ő jól bevált ételeikhez – így biztosra vehető: nem egy étteremben vagy egy streetfood-kocsinál kezdenek el kísérletezni.

Mérleg

A Mérlegek hírhedten rossz döntéshozók, és ezt bizony ők maguk is tudják, így ezen jegy szülöttei ahelyett, hogy órákig böngésznék az étlapot, inkább maradnak az általuk ismert jól bevált fogásoknál. Ez persze nem is nagyon zavarja őket, szeretik a jól megszokott ízeket, ízkombinációkat, és nem is nagyon vágynak másra.