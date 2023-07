Augusztusi horoszkóp: rendkívül izgalmas lesz a nyár utolsó hónapja

Szinte minden csillagjegynek lesz jó és rossz napja, de többnyire békés és eredményes hónap várható. Az astronet.hu jóvoltából most megtudhatjuk, kinek milyen lesz a nyár utolsó hónapja:

Fotó: Pexels (illusztráció)

Kos

Augusztus júliushoz képest békésebbnek és eredményesebbnek látszik. Elsősorban anyagilag erősödhetsz meg. Persze csak akkor, ha nem költesz túl sokat a gyerekekre és/vagy gyerekes dolgokra. Ebből a szempontból legrizikósabb napok: 7., 9., 16., 22. Bolygód, a Mars még a higgadt Szűzben jár, ami segít neked abban, hogy ne indulatosan, hanem józanul reagálj. A legszuperebb napjaid: augusztus 1., 10., 16. Munkádban is stabilitás és fejlődés várható. Ez nem látványos, de hosszú távú lesz.

Bika

Régen voltál olyan kiegyensúlyozott, mint augusztusban leszel. 1-je egy szerencsenapnak számít. A Mars és a Jupiter „összefog”, és végre látod a fényt az alagút végén. Az 1-je után kedvező még a 10-e és a 16-a is. Itt az ideje tervezni és stratégiát készíteni. De nem lesz minden zökkenőmentes. Kellemetlenségre kell számítanod 2-án, 22-én, 27-én és 31-én. Ingatlanügyek, vagy a családod makacssága okozhat bosszúságot. De csak akkor, ha mereven ragaszkodsz a saját elképzeléseidhez.

Ikrek

Bolygód, a Merkúr a Szűzben jár, és azt jelzi, hogy aktuális lenne tervet készítened, illetve pontosítanod. Már az év második fél évében jársz. Látod, hogy merre tartasz? Megvannak a pontos céljaid? Teszel értük, vagy sodródsz? Augusztus 2-án Merkúr, 27-én a Nap kerül szembe a Szaturnusszal, ez az idő szorongatását hozhatja neked. Tudniillik Szaturnusz Kronosz, az idő ura. Mindez arra int, hogy ne húzd tovább az időt, hanem tegyél konkrét lépéseket a céljaid elérése érdekében.

Rák

Augusztus egy rendkívül fontos információkat hozó hónap a számodra. Ki kell nyitnod a szemedet és a füledet, hogy meghalld, és a hasznodra fordíthasd ezeket az információkat. Közben szokatlanul anyagiassá válsz, és dilemma elé kerülsz: utazásra költs, vagy spórolj. Hidd el, nem vagy egyedül ezzel! Anyagi döntésre alkalmatlan napok: 7., 9., 16., 22. Közlekedésben veszélyre figyelmeztetnek a következő napok: 2., 22., 27., 31. Vigyázz, és tarts be minden szabályt, ha nem akarsz bajt!

Oroszlán

Amíg a Nap az Oroszlánban jár (augusztus 22-ig), te ragyogsz. Nemcsak a születésnapodnak örülhetsz, hanem annak a népszerűségnek is, ami körbevesz. Egyetlen dologra kell ügyelned: a feletteseiddel ne szállj szembe, és ne hidd, hogy meg tudod győzni őket az igazadról! Legkritikusabb napok: 7., 9., 16., 22. Eközben nagyszerű hír, hogy Vénusz, Fortuna Minor, a Kis szerencse bolygója egész hónapban az Oroszlánban marad. De mivel hátrál, te a szokottnál többet gondolsz a régi időkre.

Szűz

Augusztus a kedvenc hónapod lesz. Egyrészt azért, mert bolygód, a Merkúr a Szűzben jár. Másrészt azért, mert az ambiciózus Mars is a Szűzben jár. Harmadrészt azért, mert a legelőnyösebb fényszöget alkotják a Bikában járó Jupiterrel és Uránusszal augusztus 1-én, 10-én és 16-án. Azonban nagyon óvatosnak kell lenned, és mindenkivel megértően kell viselkedned 2-án, 22-én, 27-én és 31-én. Ugyanis olyan bolygószembenállások lesznek az égen, amelyek szakítás veszélyét szimbolizálják.

Mérleg

Szokatlan és ritka esemény hat rád augusztusban: bolygód, a Vénusz egész hónapban retrográd, azaz hátráló mozgást végez. Természetesen soha egyetlen bolygó sem halad hátrafelé. Ez csak a Földről nézve látszik így. Azonban az asztrológiában fontos szimbólum: régi lehetőségek, emberek, élethelyzetek ismétlődhetnek. A Vénusz 9-én és 22-én kellemetlen fényszöget kap, ami kellemetlen tapasztalatot és/vagy csalódást jelez. Bár az idő sok mindent megszépít, de nem tesz amnéziássá téged.

Skorpió

A nyár utolsó hónapjában kedvező, hogy egyik bolygód, a Mars a Szűzben, másik bolygód, a Plútó a Bakban arra hajlamosít, hogy a józan eszedre hallgass. Szükséged lesz erre, mert olyan változásokat mutatnak a bolygók a munkahelyeden, amelyek egyszerre régi és új lehetőségek. Nem lesz könnyű dolgod, mert vannak riválisaid. Nehéz napok: augusztus 2., 7., 9., 16. és 22. Mindenáron kerüld a szóváltást ezeken a napokon! 27-én Mars átlép a Mérlegbe, és diplomatikusabbá tesz téged.

Bak

Végre egy békés hónap. Sőt augusztus 1. egy szerencse napnak számít egy szuper Mars–Jupiter fényszög szerint, ami fokozódik 10-én és 16-án. Jól teszed, ha előre- gondolkodsz és stratégiát készítesz a közelgő őszre. Miközben jogosan érzed úgy, hogy eljött az aratás ideje. A gyerekek fejtörést okozhatnak 7-én, 9-én, 16-án és 22-én. A közlekedésben és a kommunikációban óvatosságra intenek a bolygók 2-án, 22-én, 27-én és 31-én. Ne siess, kalkulálj több idővel, és nem lesz baj!

Vízöntő

Déja vu érzésed lesz többször augusztusban. Vénusz egész hónapban hátráló mozgásban lesz, ami régi emberek és/vagy helyzetek visszatérését jelenti. Sőt régi szerelmek is feltámadhatnak. Ha van párod, akkor vigyázz, mert féltékennyé válhat! Ha nincs még párod, akkor jó esélyeid vannak, mivel több jelentkező is akad. Kellemetlen tény, hogy ebben a hónapban 2 telihold is lesz. 1-jén párkapcsolati konfliktust, 31-én anyagi problémát szimbolizál. Maradj higgadt és türelmes!

Halak

Írd be a naptáradba az augusztus 2., 22., 27. és 31-et! Ezeken a napokon bárkivel nézeteltérés adódhat. Minél előbb észre veszed, hogy a másik provokál, annál előbb kitérhetsz. Fordítsd a figyelmedet a nyár örömeire, és várd augusztus második felében a Perseidák hullócsillagokat! Éjfél környékén, illetve még később remek esélyeid lesznek, hogy többet számolhass meg, és kívánhass. 23-a után halld meg, és fogadd meg egy halk szavú ember tanácsát! Sok felesleges körtől megkíméled magad.

Nyilas

Augusztusban a legtöbben nyaralnak. De téged a munkahelyi személyi változások jobban fognak izgatni, mint a nyaralás. A Merkúr a kritikus Szűzben jár, és te úgy érezd, hogy a főnököd folyton kritizál téged, illetve a munkádat. Ne ellenkezz vele 2-án, 22-én, 27-én és 31-én, ha nem akarod elveszíteni a munkádat! Szerencsére bolygód, a Jupiter véd téged, de csak akkor, ha csendben és szorgalmasan dolgozol. Lesznek kézzel fogható eredmények már ebben a hónapban: 1-jén, 10-én és 16-án.