Fogyni szeretnél? Akkor ezt az 5 lépést neked találták ki

Gondos odafigyeléssel és pár egyszerű szabállyal most te is könnyedén búcsút inthetsz pár kilónak, vagy akár többnek is. Ez csak rajtad áll, hogy mennyire vagy kitartó!

Fotó: Pexels

1. A víz a titka mindennek

Minden étkezés előtt fogj egy nagy pohár vizet, és idd meg a felét, mielőtt az ételnek nekilátsz. A víz segíteni fog abban, hogy hamarabb érezd a jóllakottságot, így kevesebbet fogyassz az ételből.

2. Egyél minél több zöldséget

Minden egyes étkezéshez fogyassz zöldséget! Igen, még a reggelihez is! Mindegy, hogy kiadós salátáról, köretként fogyasztott cukkiniről, brokkoliról, karfiolról vagy éppen savanyúság helyett tálalt sárgarépáról van szó, a lényeg az, hogy egyetlen alkalommal se hagyd ki.

3. A rost- és a fehérjebevitelről se feledkezz meg

A nők nagy része képtelen megfelelő energiaszinten létezni, ha nem fogyaszt szénhidrátot. Emellett viszont nagy szükséged van rostra és fehérjére is! Minden étkezésedbe iktasd be tehát e kettő valamelyikét.

4. Csökkentsd a szénhidrátbevitelt

Rég elavult módszer számolni a kalóriákat, sokkal fontosabb, hogy szorítsd vissza a szénhidrátot az étkezésedben. Ez a módszer ösztönző, mert így jobban szemmel tartod, mennyit fogyasztasz egy napon belül.

5. Egyél lassabban

Ne tévé, számítógép vagy az okostelefon előtt egyél, hanem add át magad az evés örömének. Így jobban észre fogod venni azt a pillanatot, amikor már jóllaktál. Ha további trükköt próbálnál ki, akkor egyél azzal a kezeddel, amelyik kevésbé ügyes. Ez tovább lassít a tempón, így kevesebb étel után fogod a teltségérzetet észre- venni – írja a Diéta Fitnesz.