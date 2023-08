Ez a csillagjegy ma második esélyt kap, éljen vele!

Horoszkóp: 2023. augusztus 19.



Kos (03. 21. – 04. 20.)

Szombaton egy váratlan változás teszi érdekessé a napot és elképzelhető, hogy emiatt először negatív érzései támadnak, vagy elbizonytalanodik. Higgye el, most igazán nincs miért aggódnia! A dolgok jó irányba indulnak el ön körül.

Fotó: Shutterstock

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Szombaton egy elképzelés, egy terv kezd megfogalmazódni önben, de talán még nem érett meg a helyzet ahhoz, hogy bele is kezdjen. Ha úgy érzi, hogy jó az irány, akkor dolgozzon még rajta egy kicsit, csiszolgassa, gyűjtsön háttér-információt és várjon egy jelre. Tudni fogja, mikor vághat bele.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Van egy nagyon fontos képessége, amely segítségével minden esetben képes átlátni a kusza szálakat maga körül. A kényes helyzetekből is végül mindig jól jön ki. Most sem fog ez másképpen történni, még akkor sem, ha valaki nagyon szeretné megakadályozni ebben.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Szombaton nem biztos, hogy elegendő lesz egy helyes döntéshez az, ha csakis annak hisz, amit lát és azzal az információval él, amit kap valakitől. Lehet ugyanis önben egy érzés, hogy talán valami nem stimmel. Soha ne hagyja figyelmen kívül az intuícióját, mert az csalhatatlan iránymutatója egész életében!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Szombaton a kíváncsisága találkozhat egy érdekes lehetőséggel, amikor kipróbálhat valamit, vagy részt vehet valamiben, ami talán már egy ideje izgatja a fantáziáját. Ne is sokat teketóriázzon, használja ki az alkalmat! Az is lehet, hogy fordulat jön egy kapcsolatban.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Lehet, hogy ma olyan dologgal foglalkozik, vagy olyasmire készül, ami valaki másnak közben egy kis kellemetlenséget okozhat és ez meg lelkiismeret-furdalást okoz önben. Higgye el azonban, hogy nem lehet minden esetben mások érdekeit a sajátjai elé helyezni. Ha így tesz, sehová nem jut végül!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ha volt valami, ami a közelmúltban nem sikerült, vagy nem úgy sikerült, ahogy akarta, akkor a mai nap kitűnő második esélyt ad önnek. Itt az idő, lépjen, ugorjon, vagy kezdjen bele, legyen az bármi, most biztosan siker koronázza a ténykedését!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Szombaton egy gyors és olcsó megoldást kínálnak fel önnek egy problémára és lehet, hogy nagy lesz a csábítás, hogy éljen is a lehetőséggel. A döntés előtt azonban adjon magának egy kis időt arra, hogy mindent alaposan áttanulmányozzon.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A szombat váratlan látogatót hozhat, aki ráadásul jó hírrel is érkezik. Az is lehetséges, hogy egy korábban elindított tervben áll be pozitív fordulat. Érdemes figyelni a környezete reakcióit, mert levonhatja belőlük a konzekvenciákat.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ma egy váratlan családi fejlemény kissé átrendezheti a napját. Lehet, hogy az otthonában kell beavatkozni a folyamatokba, esetleg segítséget kér öntől valaki. Próbálja meg gyorsan elvégezni, elintézni, amit kell, hogy vissza tudjon térni a saját feladataihoz.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ne hagyja, hogy ma valakinek az ármánykodása, félrevezetése eltérítse az eredeti szándékától, vagy manipulálja. Ne hátráljon meg akkor sem, ha az illető konfrontálódni próbál önnel. Öné az élete irányítása és tulajdonképpen senki sem szólhat bele a dolgába.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ne feledje, hogy ha ön nem bízik önmagában eléggé, akkor másoktól sem várhatja el, hogy ezt megtegyék. Legyen hát büszke és bátor, húzza ki magát, hiszen az eredmények, amelyek ön mögött vannak, igazolják azt is, hogy magabiztos legyen.