Jobb, ha elkerüli a stresszt a hétvégén ez a csillagjegy

2023. július 22.

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Ma lehetséges, hogy egy találkozás, vagy valamely hír, esetleg külső körülmény megváltozásának hatására esedékessé válik az irányváltás az élete valamely területén. Bármi is legyen az, magánéleti, vagy munka projekt, jól gondolja meg a lépéseit. Van ugyanis kockázat a csillagok szerint.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Van, hogy az álmok túlmutatnak önmagukon és jelzéseket adnak nekünk, útmutatást, miként változtassunk az életünk olyan elemein, melyek nem működnek megfelelően. Ma ön is egy ilyen álmot láthat, melyből inspirációt meríthet.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ön általában nagyon motivált abban, hogy minél többet megismerjen a körülöttünk lévő világból és ma ehhez egy kiváló alkalom kínálkozik. Ha teheti, ragadja meg a lehetőséget és ismerje meg még jobban a mindenség egy új szeletét.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Szombaton néha mintha viharos tengeren kellene navigálnia és még talán igaztalanul kritizálni is fogják a dolgait, így nehezen tudná elkerülni a stresszt, az izgalmakat. Ha valaki megjegyzést tesz önre, akkor ajánlja fel neki, hogy kap lehetőséget, hogy csinálja akkor ön helyett.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ha van egy gondja, amelyen már régóta nem tud túljutni, akkor most talán máshol kell az okait keresnie. Vissza kell mennie gondolatban az időben, és a választ a gyökereiben találja meg. Egy család, egy generáció része. Ott keresse a választ is!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ha valami újat szeretnénk, vagy újra kell kezdenünk valamit, akkor vissza kell térnünk a kályhához és az alapoktól ismét fel kell építenünk a dolgokat. Ön most valami hasonló helyzetben van és ez jó, mert tanulva a múlt hibáiból most egy új kezdettel, beton biztos felépítményt kezd el építeni.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Közeleg az életben egy fontos pillanat, amikor a jelenlegi helyzetét egy ügyben már nem tudja tovább tartani és zsákutcába kerül. Húzzon hát egy vonalat és zárja le ezt az utat véglegesen. Gondolkodjon el azon is, nem lenne-e érdemes mindet előröl elkezdeni az alapoktól.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Szombaton egy jelre vár, ami segít egy fontos döntésben. Tartsa nyitva a szemét és a fülét, mert a válasz egy kevésbé érdekes beszélgetés során merülhet fel. Figyelje a levelezését és ne mulassza el az üzeneteket sem. Ma befuthat az, amire várt!

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ma olyan valakivel kerülhet kapcsolatba, akire felnéz, vagy akinek ad a véleményére és egyfajta mintaként szolgál önnek, legalábbis az élete egy része. Érthető, ha izgatott lesz mindettől, de ügyeljen arra, hogy igazán megismerje az illetőt.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Szombaton felkeltheti az érdeklődését valaki, aki talán egy távoli helyről érkezett, de az is lehet, hogy egy öntől nagyon eltérő álláspontot képvisel, vagy az életvitele igazi különlegesség. Legyen nyitott vele kapcsolatban és igyekezzen megtudni róla, amit lehet.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ma valaki alaposan meglepheti azzal, hogy új oldaláról mutatkozik meg. Talán az illető nagyon közel áll önhöz és valamilyen kreatív meglepetéssel készül, de az is az eshetőségek között van, hogy valakinek a viselkedése változik most meg egy csapásra.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Szombaton több oka is lehet egy kis örömre. Eltölthet egy kis kellemes időt valakivel, aki fontos önnek, sőt, talán még egy közös felfedezést is tehetnek együtt. Az is előfordulhat, hogy találkozik valakivel, akit már egy jó ideje nem látott.