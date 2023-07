Erre a csillagjegyre fantasztikus meglepetés vár vasárnap

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Ma fontos, hogy ne vegye magára mások dühét, frusztrációját! Próbálja meg humorral kezelni, ha valaki provokálja, mert különben csak még jobban belebonyolódik a konfliktusba, ami meg sehova sem vezet.







Bika (04. 21. – 05. 20.)

Valamiben vízválasztó lehet ez a nap, komoly változások indulnak el a lelkében. Egy egészen jelentéktelennek tűnő esemény is képes ezt most beindítani. Örüljön neki, ne féljen tőle! Minden rendben lesz.







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Vasárnap a meglepetések napja. Valaki a közvetlen környezetében olyat tesz vagy mond, amire aztán abszolút nem számított. De ne gondoljon rosszra, lehet ez teljesen pozitív meglepetés is! Gondolkodjon pozitívan!







Rák (06. 22. – 07. 22.)

Úgy érzi, egyesek csupán érdekből barátkoznak önnel, pusztán ki akarják használni az ön által nyújtott lehetőségeket. Ha eleve ilyen makacs feltételezésekkel vág bele, akkor sajnos esélye sincs annak, hogy az illető személyek bebizonyítsák az ellenkezőjét.







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Hát ma igazán nem lehet oka panaszra: a csillagok a várakozásain felül támogatják, kedveznek önnek, segítik. Van egy probléma, ami sokat nyomasztotta az utóbbi időben, és amit nem tudott eddig meg- és/vagy feloldani. Vasárnap váratlan megoldást találhat rá.







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ha szingli, a mai napot nehogy otthon, bekuckózva töltse! A Mars és a Vénusz is kedvez önnek, és most igazán bárhol megismerkedhet valakivel, és ebben bizony a véletlen is a kezére játszik majd. Menjen strandra, parkba, uszodába!







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Mostanság háttérbe szorítottnak, meg nem értettnek érzi magát, és ez bizony sérti a hiúságát is. Mindez azonban csak tévedés, igazán sokan adnak a véleményére, figyelnek a szavára. Már ha nem gubózik be teljesen!







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Önre amúgy is jellemző, hogy minden kapcsolatában a háttérben megbújó motivációkat keresi. Ma valójában nem is nagyon kell keresgélnie, mert ezek most a felszínre is bukkannak. Érdemes átbeszélni, ami most előjön.







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Igazán nem érdemes a hétvégét vitával tölteni… Mielőtt megint összekapnának valami apróságon, vegyen egy nagy levegőt, és inkább ne mondjon semmit. Ha tovább tud menni az önuralomban, akkor elérheti, hogy a másik magától korrigál.







Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ma fontos felismerései lesznek. Ráébred, hogy bizony idővel a terveink, vágyaink, célkitűzéseink is változnak, és nem kell makacsul ragaszkodni az eredeti elképzelésekhez. Emelkedett, pozitív hangulat jellemző az estéjére is.







Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Meglepő nap lehet a mai. Olyan oldaláról mutatkozhat meg ön előtt a párja, amit eddig nem ismert. De ettől csak még jobban tiszteli, szereti. Ha valaki beavatja a bizalmába, még véletlenül se árulja el egy harmadiknak, amit hallott.







Halak (02. 19. – 03. 20.)

Amit a mai napon megél konfliktusként, valójában már egy régi beidegződés, sérelem lenyomata a lelkében. Ha ezt megérti, akkor képes lesz arra, hogy helyesen értékelje a konkrét helyzetet, és végre ön is másként fog reagálni.