Padlizsánkocka pirított husival és sült padlizsánszeletekkel – Mutatjuk videón!

Jó hír, hogy egyszeriben szinte a felére csökkent a padlizsán ára a piacon! Nem lehet ellenállni, jöhet az idei első padlizsánkrém friss padlizsánból. Ha már itthon a sok padlizsán, kell belőle valami ebédet is gyártani. Mondjuk egy finom quiche-t (kist). Igen ám, de ha mindez a nyári konyhában készül, a sparhelten, akkor kénytelenek vagyunk négyszögesíteni a hagyományosan kör formájú quiche-t, hogy beférjen a sütőbe.

Quiche (kis) kocka padlizsán-körrel Fotó: Fodor Erika

Hozzávalók:

Padlizsán

50 dkg darált hús

zöldfűszer, só, bors

2,5 dl tejszín

2 tojás

reszelt sajt (10-15 dkg)

10 dkg vaj

2 evőkanál tejföl

20-25 dkg liszt

Az öntetbe fokhagyma ízlés szerint

Elkészítés

Először is, ez az étel benti tűzhelyen is elkészíthető! A megmosott padlizsánokat egészben, héjastól feltesszük a sparhelt tetejére (vagy a benti sütőnkbe, a rácsra), és folyamatos forgatás mellett minden oldalát átsütjük, amíg szottyos lesz. (A krém elkészítését mutatjuk alább videón és csatoljuk a receptet leíró cikkünket is.) A padlizsánok közül kiválasztunk 2 szép darabot, és megmosva, héjastól felszeleteljük (ujjnyi vastagra). Ezek mindkét oldalát átsütjük egy serpenyőben, kevés kacsazsírt csorgatva alá.

A padlizsán szeleteket és a húst külön megpiritjuk serpenyőben Fotó: Fodor Erika

A darált húst, ugyancsak kacsazsíron egy másik serpenyőben megpirítjuk, sózzuk, fűszerezzük. Amíg ezek történnek, összegyúrjuk a tésztát. A lisztet a vajjal, tejföllel és egy tojás sárgájával kézzel összedolgozzuk, majd a kizsírozott sütőtálba egyenletesen szétnyomkodjuk. Villával megszurkodva kicsit elősütjük. Ha kész a tészta, rétegesen mehet rá a pirított darált hús, majd a sült padlizsánszeletek, a reszelt sajt.

Az elősütött tésztára mehet a töltelék! Fotó: Fodor Erika

Az egészet leöntjük a tejszínes, a tésztából megmaradt egy tojásfehérje + egy egész tojásos öntettel. Irány a sütő, majd aranybarnán kockázva, salátalevéllel tálaljuk.

Jó étvágyat! Fotó: Fodor Erika

Tuti

Természetesen, ha már begyújtottuk a sparheltet, „egy füst alatt” padlizsánkrémet is csinálunk. Ezt megtehetjük, akkor is ha benti sütőben készül az étel. Mutatjuk videón a tuti padlizsánkrémet!