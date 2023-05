Szereted a banánt? Ezt mindenképp tudnod kell róla

Íze és könnyű fogyaszthatósága miatt a banán töretlen népszerűségnek örvend, azonban azzal is mindenki tisztában van, hogy a gyümölcs eltarthatósága igen rövid, ugyanis néhány nap után barnulni és puhulni kezd. Egy gasztro-szakértőnek hála azonban megvan a trükk, hogyan lehet akár 15 napig is megőrizni a banán vonzó, élénksárga színét – írja a Daily Mail.

A Mike from Kitchen Tips Online oldal egy kísérlet révén mutatta be az ötlet helytállóságát: egy fürt frissen vásárolt banánt egy kosárban tett a konyhapultra, míg a másikat légmentesen záró dobozba helyezte, amibe még egy etilén elnyelő párnácskát is tett (ilyesmi fehér kis tasakokat találhatunk például a cipősdobozokban is). A párnára azért volt szükség, mert ez elnyelte a banánból az oxidáció során kibocsátott gázt, ezzel pedig megőrizte a gyümölcs frissességét, csak egy hét letelte után jelent meg egy-két tűhegynyi barna pötty, míg a másik banáncsoport már rég elvesztette sárga színét. A 15. napon ugyan már több volt a barna rész, mint a sárga, de még így is bőven finom és kényelmesen fogyasztható volt.

A banán érési folyamatának része, hogy a héj kibocsátja magából az etilént, míg ezzel egyetemben a pigmentek barnára színezik a külső részét. Minél barnább egy banán, annál magasabb a cukorfoka – azonban a gyümölcs még ilyenkor is fogyasztható, ha nem is magában, süteményekben (például egy pofonegyszerű banánpalacsintában) vagy turmixokban felhasználva.