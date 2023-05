A Jupiter, a bőség és a nagy szerencse bolygója esküvőt is hozhat a Bikának

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Hold a Kos jelében jár, ami aktív energiákat jelez önnek, amit persze tökéletesen testhezállónak érez. Ma jól tud haladni a feladatokkal, és bármivel célt ér, amit csak eltervez. Nagy változás is kezdődik a mai nappal: a Jupiter a Bikába lép, ami hosszú távon pénzügyi javulást jelez önnek.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Eljött a napja, hogy a Jupiter, a bőség és a nagy szerencse bolygója belép az ön jegyébe: ezzel kezdetét veszi egy nagyon jó egyéves periódus! Bőséget, szerencsét, pénzt, esküvőt is hozhat: bármilyen vágya teljesülhet.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Jó napra számíthat, lendületes és szívesen tölt időt társaságban, jól megy a csapatmunka is. Most mindenki kicsit gyorsabb a szokásosnál, de ezt ön kimondottan élvezi. Arra figyeljen csak, hogy most különösen hajlamos elsiklani a részletek felett.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ma erős lehet önben az együttérzés másokkal szemben, ami jó dolog a közvetlen környezetének, de némileg veszélyes is lehet, mert lehet olyan is, aki igyekszik majd kihasználni mindezt. Hallgasson meg mindenkit, aki ma önhöz fordul, de legyen körültekintő!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Kedden különleges képessége lehet arra, hogy a környezetébe vidámságot hozzon és akár csak néhány kedves szóval is könnyítsen a lelkén annak, aki önhöz fordul a problémájával. Valószínűleg erre mások is ráéreznek, számíthat rá, hogy többen is az ön vállán sírják el a bánatukat.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Minden változtatás bevezetése nehézségekkel kezdődik, és most még félreértések is megzavarhatják a körülményeket. Óvakodjon attól, hogy pánikba essen: ha felkészül az eseményekre, jól jön ki a dologból, és végül minden szerencsésen elrendeződik.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ön hajlamos arra, hogy mások véleményét, érdekeit a maga elé helyezze, csak azért, hogy ne sérüljön kettejük viszonya. Ma viszont legyen egy kicsit következetesebb, amikor el akar érni valamit, mert nagyon segítik a csillagok, de csak ha kiáll önmagáért!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Persze fontos a kompromisszumkészség, de most inkább ragaszkodjon a saját feltételeihez. Ha következetes, ha kiegyensúlyozottan halad egyenesen előre az útján, akkor hamarosan minden ügye rendeződik, és elérheti céljait. A Bikába lépő Jupiter minden segítséget megad.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ha szingli, akkor a bolygók jelzése szerint most jó eséllyel felszabadul a gátlásai alól, és érdekes szerelmi kalandba keveredik. Talán már az első néhány találkozás után az esküvőt tervezgeti. Hagyatkozzon nyugodtan az érzéseire!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ami kedden a tudomásodra jut, új megvilágításba helyezi a dolgokat, rájössz az összefüggések láncolatára. Nagyszerű ez a nap, és olyan események indulnak most el, amik hosszú távon is nagyon elégedetté teszik.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ahogy a munkában, úgy most a magánéletében is a stabilitás és boldogság jön el. A Bika jelébe lépő Jupiter jelzi, hogy most a hosszú távú döntéseknek kedveznek az energiák. Legyen megfontolt!

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Teljes sebességre kapcsolnak az események, lesz elég ereje, hogy lépést tartson velük. Főként a körmére égő feladatok befejezésében jeleskedhet, és menti, ami menthető, új életet lehel a szétzilálódott kapcsolataiba. Ne rágódjon viszont olyan kapcsolaton, ami már elmúlt.