Ekkor nézz fel az égre! - egy nagyon szép és érdekes dolgot láthatsz

Az utóbbi időben megszaporodtak azok a hírek, melyek az égbolton tapasztalható érdekes, vagy éppen különleges látványosságokra hívják fel a figyelmet. A Metropol nemrég számolt be arról, hogy a Jupiter egyre közelebb került a fénylő Vénuszhoz, így a szerencsések, vagy a kíváncsiak láthatták is a két fényes pontot.

Április 14-én pénteken este kilenctől ismét érdemes lesz az égbolt felé fordítani tekintetünket. Egy igen érdekes dolgot nézhetünk meg.

Fotó: Stellarium - svabhegyicsillagvizsgalo.hu

A Marshoz egészen közel kerül este kilenc körül a Mebsuta csillag, amely érdekes látványt nyújt majd. Szabad szemmel is lehet látni, de érdemes egy távcsövet is beszerezni azoknak, akik még jobban szeretnék szemügyre venni mindezt

- mondta a Metropolnak Mizser Attila. A Magyar Csillagászati Egyesület főtitkára azt is elárulta: ő még 1976-ban azt is láthatta, ahogy a Mars teljes egészében el is fedte a Mebsuta csillagot.

A jó hír az, hogy a két égitest egész éjjel megfigyelhető lesz és közel marad egymáshoz, így akik pont 21 órakor nem érnek rá, az éjszaka folyamán bármikor megnézhetik az Ikrek csillagképben álló csillagot és a Marsot

- tette hozzá a főtitkár, aki azt is elárulta, hogy a Mars gyakorlatilag 2 évente tér vissza ebbe a pozíciójába.

Mizser Attila elmondása szerint a Marstól és a Mebsutától kicsivel balra látható az egyik legfényesebb csillagunk a Vénusz, más néven esthajnalcsillag, így erre is érdemes lesz egy pillantást vetni.