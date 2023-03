Így védheted meg a gyümölcsfáidat

Ősszel és tavasszal sem maradhat el, de az elmúlt szezon alaposan megviccelte a hobbikertészeket. Hogyne, hiszen a lemosó permetezést csak akkor szabad elvégezni, ha már lehullottak a levelek; ám ez tavaly igencsak sokára történt meg. Most pedig, az enyhe tél miatt igencsak sietni kell a tavaszi lemosó permetezéssel, mert a fák hamarosan rügyezni kezdenek, sőt: egyes vidékeken már a levelek is előbújtak. Bár sokan nem tulajdonítanak nagy jelentőséget a lemosó permetezésnek, ez valójában az egyik legfontosabb munka a kertben, hiszen a fáid egészségét védi – írja a Ripost.

Fotó: encierro/Shutterstock/képünk illusztráció

Enyhe időben, rügyfakadás előtt

A jól megválasztott időpont kulcsfontosságú: a tavaszi permetezést a téli fagyok elmúlta után, de még rügyfakadás előtt meg kell ejteni. Ha még nem tetted meg, most már itt az ideje lekezelni a fákat, hiszen a legtöbb károsító akkor lesz aktív, amikor megindul a vegetáció – ez pedig már csak hetek kérdése.

Készítsd fel a fákat

Nézd át a fáidat, vágd le a sérült vagy károsodott, fertőzött ágakat, a sebeket tisztítsd ki éles késsel – ezeket zárd le fagéllel. Egyes fákat lehet most metszeni, de a barackkal, szilvával még várni kell. Az összeaszalódott gyümölcsmúmiákat is szedd le, mert tele vannak kórokozókkal. Ezeket jó mélyen forgasd a talajba, távol a fáktól. A gombás, zuzmós, elhalt részeket drótkefével kapard le a fák törzséről, a vastagabb ágakról – majd jöhet a permetezés.

Ha jó az idő, készítheted a permetezőt

A megfelelő időpont kiválasztása nagyon fontos, és nem csupán a rügyfakadás miatt: az időjárásra is figyelned kell. Legyen fagymentes csendes, szélmentes idő, ne essen az eső, és ködben se tanácsos permetezni.

Ne sajnáld a permetlét!

Ahogy a neve is utal rá, a lemosó permetezés lényege az, hogy ússzanak a permetlében a fák, vagyis jó bőségesen, alaposan fújj be minden ágat, és a törzset is. Sokféle szert lehet kapni, a legtöbb tartalmaz rezet, ként és olajat; ha nem vagy rutinos kertész, inkább ne magad keverd ki a permetszert, hanem kérj az üzletben kimondottan lemosó permetezéshez való szert – írja a lap.