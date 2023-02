Vízöntő! Még a héten lépj ki a szerelmi háromszögből!

Kos

III. 21.–IV. 20.

Az önfegyelem és az önbecsülés fontos szempont az életedben, de megbénít a félelem, ha ki kell állnod magadért, pedig ez akadályozhatja a továbblépést. A trükk az, hogy megtanuld, hogyan hozd ki a legtöbbet a tehetségedből és ez szárnyakat adjon, ahelyett, hogy korlátozna. Elragad egy titkos románc gondolata, ám érdemes kétszer is meggondolni, mit lépsz.

Bika

IV. 21.–V. 20.

A biztonság fontos számodra az élet minden területén, ezért ezt a hetet az alapok megerősítésének szentelheted. Itt az ideje, hogy aktívabb légy a munkahelyeden és otthon is. A pároddal sok a nézeteltérés, mert nem figyelsz arra, amit mondani akar neked. Ha nincs kedvesed, akkor nagy a kockázata annak, hogy beleszeretsz egy nem hozzád illő személybe.

Ikrek

V. 21.–VI. 21.

Mostanában a szokásosnál komolyabb vagy, bár magad sem érted, miért. Irányítsd ezt az energiát azokra a feladatokra, amelyeket már régóta halogattál. A pároddal való kapcsolatodban nagy szerepet kap a nagylelkűség. Ha nincs párod, légy szigorúbb magaddal, hiszen tudod, hogy könnyen elcsábíthatsz bárkit, de felesleges a komolytalan románcok számát növelni.

Rák

VI. 22.–VII. 22.

A forrongó érzelmeid fokozatosan a felszínre törnek, és ez nehézséget okozhat, hogy koncentrálj a hosszú és unalmas találkozásokon, értekezleteken és egyéb grandiózus eseményeken. Szükséged lesz mozgásra és ösztönzésre, hogy egy hullámhosszon legyél másokkal. A belső világod érdekesebb számodra, mint a valóság, hiszen képzeletben készen állsz arra, hogy új életszakaszba lépj.

Oroszlán

VII. 23.–VIII. 23.

Teljesen lefoglal az ambiciózus terved megvalósítása. Olyan munkahelyet szeretnél, ahol használhatod a valódi szellemi képességeidet, és ahol kreatívan ki tudod fejezni magad. Frissíteni kelle az önéletrajzodat és fontold meg a munkahelyváltást is. Felkeltetted valaki figyelmét, de jobb, ha ellenállsz, és nem kreálsz magadnak kellemetlen helyzeteket, mert azok jönnek bőven.

Szűz

VIII. 24.–IX. 23.

Találd meg a módját, hogy megmutasd szeretteidnek, mennyire értékeled őket. Ha pedig régóta szeretnél valami fontosat mondani a lelki társadnak vagy egy közeli barátodnak, akkor itt az ideje. Kellemesen meglepődhetsz, ha új szemszögből nézed a kapcsolataidat. Ha egyedülálló vagy, a napokban összejöhetsz valakivel, de kétséges, hogy hűséges tudsz-e maradni hozzá.

Mérleg

IX. 24.–X. 23.

Akár munkát keresel, akár nyaralást tervezel, akár banki hitelt próbálsz felvenni, a napokban meg tudod valósítani a terveidet. Sőt, lesz időd és energiád befejezni a korábban elkezdett projekteket is. A héten felerősödnek az olyan tulajdonságaid, mint a kedvesség, a rugalmasság és az óvatosság. Minden esélyed megvan arra, hogy valaki teljesen beléd szeressen!

Skorpió

X. 24.–XI. 22.

Ha költözni szeretnél vagy tevékenységi kört váltani, esetleg minden eddigit felborítanál magad körül, akkor éppen itt az ideje! Mivel ezeket a változásokat már régóta vágyod, sokat tettél is értük, így minden bizonnyal jobbra fordul minden az életedben. Dobd félre a kétségeidet és a félelmeidet, használd ki a csillagok kedvező állását, és törekedj a megvalósításra.

Nyilas

XI. 23.–XII. 21.

A függetlenség iránti vágyad arra késztethet, hogy elszakadj a mostani életedtől, és az árral szemben ússz. Lehet, hogy másoknak nem tetszik majd a viselkedésed, de ez nem akadályozhat meg. A csillagok állása kedvez a szerelmi életednek, így a párodnak is könnyebben megbocsátasz kisebb-nagyobb botlásokat. Ha nincs kedvesed, kirándulj, láss világot! Ott lesz a szerelem!

Bak

XII. 22.–I. 20.

Itt az ideje, hogy terveket állíts fel az életed további részére, ám előtte átfogó képet kell készítened magadban az eddigi történésekről. Pontosan megérzed, hogy mi az, ami most jót tenne neked. Viszonylag rövid időn belül sokat ingadozhat a szerencséd – rossz és jó irányba egyaránt. Kalandszomjat érzel, utaznál, ismerkednél, de kerüld a felesleges extravaganciát.

Vízöntő

I. 21.–II. 19.

Keményen meg kell dolgoznod mindenért, de ez nem tántorít el. Készülj fel azonban arra, hogy a megtett erőfeszítések után rájössz: vigyáznod kell az egészségedre. Javítanod szükséges az állóképességeden, és ez az egész életedet jobbá teszi. Ha olyan szerelmed van, aki nem egyedülálló, szakíts vele! Nem túl valószínű, hogy valaha is teljesen hozzád akar tartozni.

Halak

II. 20.–III. 20.

Jó pár problémát meg kellene oldanod, és azon gyötrődsz, hogy ezeket milyen módszerrel is old meg. Ez a fajta hozzáállás bánthat valakit, de a mindig győzedelmes kommunikációd most is meghozza az eredményt. Ha egyedülálló vagy, szeretnéd feldobni a szexuális életedet, ám ezt tedd okosan, óvatosan, hogy elkerüld a felesleges bonyodalmakat.