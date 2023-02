Kiderült a titok, ezért vonzóbbak bizonyos nők másoknál

Gondolkodtál már azon, hogy mi a fő szempont a férfiak számára párválasztáskor? A megjelenésnél fontosabb számukra is, hogy olyasvalaki mellett legyenek, aki támogatja őket, és akivel meg tudják osztani az örömüket, bánatukat.

Ha eddig azt gondoltad, hogy a külsőség az elsődleges a férfiak számára, nagyot tévedtél! (Fotó: Shutterstock)

Míg a nők arról fantáziálnak, hogy megtalálják a hercegüket, aki fehér lovon érkezik, addig a férfiak hőssé akarnak válni választottjuk szemében. Ez a „hősösztön” a párkapcsolati szakértők szerint azt jelenti, hogy a férfiak szükségesnek, fontosnak érezzék magukat a párkapcsolatban. Ahhoz, hogy ezt az érzést erősíteni tudd a kiszemelt pasiban, csak annyit kell tenned, hogy megteremted a lehetőséget, hogy segítsen, megvédjen és szeressen. Ennek érdekében bókolj és légy konkrét: ne csak annyit mondj, hogy „jól nézel ki”, hanem emeld ki, hogy éppen a frizurája tetszik vagy a főztje. Még hatékonyabb, ha ezeket a kedves megjegyzéseket akkor is elejted, amikor nemcsak kettesben vagytok, hanem mások is hallják. Még ha független nő is vagy, akkor is hagyd, hogy néha gondoskodjon rólad a férfi, hadd érezze, hogy szükséged van a segítségére.

Az Iowai Egyetem kutatói bizonyították, hogy a férfiakat jobban érdekli egy olyan partner, aki nemcsak intelligens, hanem megbízható is, azaz következetesen teljesíti, amit ígér. Ha a pasi tudja, hogy számíthat rád, akkor könnyebben kibontakoztatja melletted az érzelmes oldalát. Ha pedig külsőségekről van szó, jó tudni, hogy egy felmérés szerint a férfiak előnyben részesítik a természetes megjelenésű nőket. Azok a nők, akik hajlamosak erős sminket viselni, ritkábban kapnak invitálást. Emellett persze fontos a kisugárzás, így a pozitivitást és magabiztosságot árasztó nők az egyértelmű nyertesek.

A férfiak nyitottságra, kedvességre és magabiztosságra vágynak

Olyasvalaki mellett kötnek ki, aki elfogadja őket olyannak, amilyenek, és tudja, mit akar. Az a partner, aki őszinte, felüdülést jelent a hamis emberekkel teli világban. A nő hitelessége azt az érzést kelti a férfiban, hogy önmaga lehet mellette, és bízhat benne.

Jó, ha tudod, hogy a férfiak szívesebben vannak együtt olyannal, aki értékeli a humorukat. A nők arra vágynak, hogy megnevettessék őket, a férfiak pedig arra, hogy nevessenek a vicceiken. Ahogy a kapcsolat előrehalad, a humor is változik, és mindkettőtök számára eszközzé válik, hogy megnyugtassátok egymást, és leküzdjétek a nehézségeket. A nevetés egy különleges pillanat megosztásáról szól, amely közelebb hoz benneteket. A férfiak ugyanakkor jobban szeretik a sebezhető nőket, mert az érzékenység megkívánja, hogy ledöntsd a falaidat, és egy másik oldaladat mutasd meg. Ez egyben azt is jelenti, hogy nőként elég magabiztosnak érzed magad ahhoz, hogy megoszd partnereddel a belső éned.

Közhely, de nemcsak a szavaid mutatják meg, hogyan érzel, hanem a testbeszéded is. A nyitott testtartás a magabiztosság jele, amiért rajonganak a férfiak. Tipp: tedd a kezed a pasi hátára vagy a vállára, amikor hozzád beszél, hogy kifejezd a támogatásod és az elismerésed. A kapcsolatba vetett bizalom teremt szilárd alapot, így ne legyenek kétségeid, a hűség a férfiak számára is alapvető, sőt az egyik legfontosabb feltétel.