A péntek a romantikáról szól a Szűznek

2023. február 3., pénteki horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Hajlamos rá, hogy mogorvaságba burkolózva töltse az egész mai napot. Pedig ha jól belegondol, nincs oka haragra. Ha körülnéz, tulajdonképpen nagyon is elégedett lehet a jelenlegi helyzettel. A párja lehet, hogy nem mindenben egy angyal, de tündérien viselkedik önnel...

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ne lepődjön meg, ha ma elöntik az érzelmek. És persze az is fontos, hogy ne ijedjen meg tőlük. Inkább figyeljen picit befelé is, mert az érzések most jó felé viszik. Tanulnia, változnia kell, és ez pusztán tudatosan nem megy.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Pénteken kicsit vissza kellene fogni magát! Jusson eszébe, hogy nem oldhat meg mindig minden problémát egyedül a családban. Látszólag jót tesz velük, hogy segíteni akar, valójában viszont nem engedi kibontakozni őket...

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ha eddig munka nélkül volt, akkor a bolygók szerint pénteken sikeresen pályázhat meg egy kedvező állást. Ha van már munkája, akkor pedig alkalma nyílhat bővíteni a lehetőségeket. Ehhez azonban nyitott szemmel és füllel kell járnia egész nap. Ne tétlenkedjen tovább!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Pénteken már korán talpon lesz: igyekszik mindent előkészíteni a napra, hiszen nagy tervei vannak. Ez nagyon dicséretes, de azért mégsem kellene minden terhet magára vállalni. Ha másokkal is megosztja a feladatokat, előbb végez, és nem is fárad el annyira.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

A péntek a romantikáról szól. Nőként a környezet csinosításával teremthet ehhez megfelelő hangulatot, férfiként pedig lépjen a tettek mezejére: varázsolja el a párját! Legyen a mai nap más, mint általában a többi. Vesse be a kreativitását!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ne engedje, hogy bárki felbosszantsa pénteken. A másiknak talán épp az a célja, hogy kizökkentse, és ezzel hozza kompromittáló helyzetbe. Láss át a szitán, és fordítsa a provokáló ellen a saját, jól bevált eszközeit! Persze csak okosan tegye!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A vágyai vezérlik egész nap: az ész hiába mond önnek bármit, öntől szokatlan módon képtelen lesz józan maradni. Nem baj, néha még ön is elveszítheti a fejét. S önnek ez különösen fontos, mert sokszor túlzottan racionális tud lenni.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Nem kellene mindent felnagyítani. A sérelmek, ha nagyvonalúan elsiklik felettük, maguktól elmúlhatnak. Ám, ha nagy tehetséggel felnagyítja őket, beléjük kapaszkodik, növeli magában, magadban, akkor ne lepődjön meg, ha megkeserítik az életét...

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Mi lett volna, ha…? Semmivel sem ronthat többet hangulatán, mint hogy a múlton rágódik. Remek időszak ez arra, hogy elengedje a fájó emlékeket, és új fejezetet kezdjen az életében.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Még akkor is különleges dolgokat élhet át, ha korábban nem voltak spirituális tapasztalatai. Valakivel olyan szoros kapcsolatban áll, mintha lelkük össze lenne kötve – még akkor is látja és hallja őt, amikor épp nincsenek együtt, mintha telepatikus kapcsolat lenne önök közt.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ha képes vagy a figyelmes hallgatásra, megértheti égi segítői üzenetét, amelyet néha egészen furcsa utakon próbálnak eljuttatni önhöz. Úgyhogy ma legyen nagyon nyitott, hogy észrevehesse az apró jeleket is.