A Hilaris Hotels támogatja a Regőczi Alapítványt - Stratégiai partnerség a jövő generációjáért

Az alapítványt Áder János volt köztársasági elnök hívta életre, kuratóriumának elnöke dr. Herczegh Anita, a volt államfő felesége, négy gyermek édesanyja, valamint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Katolikus Karitász jószolgálati nagykövete.

A Hilaris Hotels szállodacsoport és a Regőczi Alapítvány már tavaly hosszútávú együttműködést alakított ki. Fotó: Regőczi Alapítvány

Amikor a koronavírus-járvány és annak tragikus következményei már háttérbe szorultak, a Hilaris Hotels azok mellé állt, akik a legnagyobb veszteséget szenvedték el. A magyar szállodalánc filozófiájának középpontjában ugyanis az élményteremtés mellett a közösség iránti felelősség is meghatározó szerepet kap. A Regőczi Alapítvány támogatásával ezért a szállodacsoport olyan gyermekek örömtelibb jelenéhez és jövőjéhez járul hozzá, akik a járvány következtében veszítették el egyik vagy mindkét szülőjüket.

A támogatás keretében a Hilaris Hotels többek között üdülési lehetőségeket, közösségi programokat és élményalapú kikapcsolódást biztosít az alapítvány által támogatott gyermekek számára. A cél nem csupán az anyagi segítség, hanem a lelki feltöltődés, az élmények és a biztonságérzet megerősítése is. A gyermekek mellett figyelnek a szülőkre is, számukra a lelki egészséget támogató és megerősítő mentálhigiénés programokat befogadó helyszíneket biztosítanak. A partnerség a Regőczi Alapítvány számára olyan stabil, hosszú távú hátteret jelent, amely infrastrukturális és szervezési kapacitásával is segíti a programok megvalósítását.

Az együttműködés túlmutat a közvetlen támogatáson: hozzájárul a gyermekek mentális megerősítéséhez és közösségi integrációjához, miközben a családok számára is fontos kapaszkodót jelent. Zentai Péter a Hilaris Hotels tulajdonos-vezérigazgatója szerint a kezdeményezés egyben arra is példát szeretne mutatni, hogy a gazdasági szereplők aktív részvétele kulcsszerepet játszhat egy erősebb, egymásra figyelő társadalom felépítésében.

Zentai Péter a Hilaris Hotels tulajdonos-vezérigazgatója Fotó:heol.hu

A partnerség keretében az Alapítvány támogatottjai 2025-ben a zamárdi Művész Üdülőben, 2026-ban pedig az ausztriai Heiligenblutban, a Sporthotel vendégeként vehettek részt közösségi és rekreációs programokon. A visszajelzések szerint a gyermekek számára ezek az alkalmak nemcsak kikapcsolódást, hanem közösségi élményt és új tapasztalatokat is jelentettek – az ausztriai szállodában idén sokan közülük a síelést is kipróbálhatták a Hilaris Hotels támogatásával. 2026-ban pedig a mentálhigiénés foglalkozásoknak a noszvaji Oxigén Hotel, a komlói Ambient Hotel és a szilvásváradi Szalajka Liget Hotel ad otthont. A nyári és kirándulóprogramok a felújított Művész Üdülőben, valamint a heiligenbluti szállodákban folytatódnak, a tervek szerint a jövőben a szállodalánc további egységeinek bevonásával.