Különleges drámát mutatnak be a Várkert Bazárban

Térey János (1970. szeptember 14. – 2019. június 3.) Svábhegyen játszódó, A Legkisebb Jégkorszak című regényének színpadi adaptációját nagy sikerrel mutatták be tavaly év végén. A kétszereplős darabot január 18-án a Várkert Bazár Rendezvénytermében láthatjuk, Klem Viktor rendezésében és Kovács Krisztina dramaturgiájával. A fiút Klem Viktor alakítja, a lány szerepében Gubík Ági játszik. A Legkisebb Jégkorszakról Harmath Artemisz irodalomtörténészt, Térey János özvegyét kérdeztük – akinek a szerző a könyvét ajánlotta: „Artemisznek”.

Gubík Ági és Klem Viktor a Térey János regényéből készült, A legkisebb Jégkorszak című darabban, amit a Várkert Bazárban tűznek műsorra (Fotó: Várkapitányság)

Harmath Artemisztől elsőként azt kérdeztük, Térey János feleségeként hogyan viszonyult ehhez az íráshoz, milyen emlékei vannak a születése történetéről.

Harmath Artemisz: Az egész mű a lakóhelyünkön, a mi közösségi és sétahelyeinken, a Svábhegyen játszódik, ahol most is élek (Fotó: bachmate/PKU)

"Jégkorszaki. Ez volt az egyetlen mű, aminek a megszületéséről szívesen lemondtam volna. (Nevet.) János viszont tudta, csak akkor lehet megírnia egy alkotást, amikor az bekopogtat. Nincs pótidőpont, ez világos. Csakhogy éppen frissen szültem egy év korkülönbséggel a második gyerekünket, Zsigmondot. Ez föladta a leckét.

Esténként olvashattam az aznap készült szövegadagot, csillámló, szikrázó fényorgona volt ez az akkori életünk egén. Ráadásul az egész mű a legszorosabb lakóhelyünkön, a mi közösségi és sétahelyeinken, a Svábhegyen játszódik, ahol most is élek. E két okból ajánlhatta nekem János a könyvet unortodox módon, a cím alatt ("Artemisznek"). Amikor a Covidot már egyedülállóként kellett megélnem, éppen ez a könyv volt a társam. János vigasztalt, tanított és főleg nevettetett belőle

– árulta el személyes élményeit az irodalomtörténész, tanár feleség. Harmath Artemisz hozzátette: Mindig öröm, ha valakit egyszer csak megszólít valamely Térey-mű.

Térey János könyve vigasztalta, tanította és nevettette Artemiszt férje halála után (Fotó: Harmath Artemisz)

„Kortárs drámát színpadon látni esemény, és messzemenően teljesült a várakozásom, hogy kedvet csináljon a könyvhöz” – jelentette ki Artemisz, akit arról is megkérdeztünk, kiknek, milyen korosztálynak ajánlja a darabot.

„Tizenhat év felett ajánlom. Ezek a 600 oldal regényanyagból Kovács Kriszta által ügyesen kimetszett jelenetek, de tetszik Klem Viktor rendezése is, a személyköziség, az érzelmek előtérbe állítása az egyes párosok esetében. A színészek fejenként öt karakterbe bújnak, hirtelen kell átlényegülniük, de végig jó közöttük a mesterségbeli kémia. Van olyan megjelenítés, amelyik leszűkíti számomra a regény figuráját, ilyen Ágoston karaktere, de olyan is, akinek a motivációit szintén Klem Viktor játékában már sokkal jobban értem és akit így összetettebben látok. Ilyen Franci és a szociáldemokrata miniszterelnök, Radák.”