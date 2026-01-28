RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor bemutatta: ilyen a tiszás szeretet - Videó

„Vudu-kampány” - reagálta rá a miniszterelnök.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.28. 18:21
szeretet Rétvári Bence Orbán Viktor

Orbán Viktor egy friss videóval jelentkezett a közösségi oldalán, amiben bemutatta a tiszás szeretet egy újabb megnyilvánulását.

Orbán Viktor bemutatta: ilyen a tiszás szeretet Fotó: Csudai Sándor / MW archív

A szerdai kormányülésen ugyanis szóba került az az eset, hogy Rétvári Bence államtitkár fotóját a minap rituálisan elégették, amit Orbán Viktor úgy értékelt, hogy a kampány átlépett a Vudu-szakaszba. Rétvári Bence esetére reagálva Vitályos Eszter szóvivő elmondta, hogy az ő plakátját meg sződligeti tiszás aktivisták öntötték le vörös festékkel.

Vudu-kampány, avagy ilyen a tiszás szeretet

- fűzte a videóhoz Orbán Viktor, amelyet alább tudsz megtekinteni:

 

