Orbán Viktor bemutatta: ilyen a tiszás szeretet - Videó

Orbán Viktor egy friss videóval jelentkezett a közösségi oldalán, amiben bemutatta a tiszás szeretet egy újabb megnyilvánulását.

A szerdai kormányülésen ugyanis szóba került az az eset, hogy Rétvári Bence államtitkár fotóját a minap rituálisan elégették, amit Orbán Viktor úgy értékelt, hogy a kampány átlépett a Vudu-szakaszba. Rétvári Bence esetére reagálva Vitályos Eszter szóvivő elmondta, hogy az ő plakátját meg sződligeti tiszás aktivisták öntötték le vörös festékkel.

