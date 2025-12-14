RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Mi vagyunk a béke szigete a Kárpát-medencében

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.14. 19:32
mohács dpk orbán viktor

Orbán Viktor Facebook-oldalán közölte:

Mi vagyunk a béke szigete a Kárpát-medencében.

A Digitális Polgári Körök (DPK) szombaton Mohácson tartotta a negyedik Háborúellenes Gyűlését. A DPK országjárása mára a béke pártján álló magyarok legnagyobb civil mozgalmává nőtte ki magát: Győr, Nyíregyháza és Kecskemét után most a Duna partján gyűlnek össze azok, akik hisznek abban, hogy Magyarország jövője a békében rejlik, nem a háborúban.

A béke jelentéséről és megőrzéséről pedig egy videót is megosztott a miniszterelnök , amit itt nézhetsz meg:


 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
