Orbán Viktor: Mi vagyunk a béke szigete a Kárpát-medencében
Orbán Viktor Facebook-oldalán közölte:
Mi vagyunk a béke szigete a Kárpát-medencében.
A Digitális Polgári Körök (DPK) szombaton Mohácson tartotta a negyedik Háborúellenes Gyűlését. A DPK országjárása mára a béke pártján álló magyarok legnagyobb civil mozgalmává nőtte ki magát: Győr, Nyíregyháza és Kecskemét után most a Duna partján gyűlnek össze azok, akik hisznek abban, hogy Magyarország jövője a békében rejlik, nem a háborúban.
A béke jelentéséről és megőrzéséről pedig egy videót is megosztott a miniszterelnök , amit itt nézhetsz meg:
