Nem fogod elhinni, mit evett ebédre Orbán Viktor!

A magyar kormányfő nem akárhol járt. Megható köszönetet mondott Orbán Viktor.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.12. 20:23
orbán viktor magyarország kismalom

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor különleges poszttal jelentkezett a közösségi oldalán. Egy megható karácsonyi családi fotónak beillő képet tett közzé Orbán Viktor, aki mint kiderült nem máshol, mint Kismalomnál járt. Azt is kiderült, hogy a kormányfő ma tócsnit és sztrapacskát fogyasztott a szíves vendéglátásba. 

"Orbán Viktor"
Orbán Viktor / Fotó: NurPhoto via AFP

Tócsni és sztrapacska a Kismalomban. Köszönöm a vendéglátást!

– írta Orbán Viktor, aki egy képet is mellékelt:


 

