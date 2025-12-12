Nem fogod elhinni, mit evett ebédre Orbán Viktor!
A magyar kormányfő nem akárhol járt. Megható köszönetet mondott Orbán Viktor.
Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor különleges poszttal jelentkezett a közösségi oldalán. Egy megható karácsonyi családi fotónak beillő képet tett közzé Orbán Viktor, aki mint kiderült nem máshol, mint Kismalomnál járt. Azt is kiderült, hogy a kormányfő ma tócsnit és sztrapacskát fogyasztott a szíves vendéglátásba.
Tócsni és sztrapacska a Kismalomban. Köszönöm a vendéglátást!
– írta Orbán Viktor, aki egy képet is mellékelt:
