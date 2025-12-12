RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: „A fény mindig legyőzi a sötétséget”

Hanuka kapcsán írt nyilvános üzenetet Orbán Viktor.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.12. 20:10
Levélben köszöntötte a magyarországi zsidóságot Orbán Viktor miniszterelnök hanuka ünnepe alkalmából - tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

Orbán Viktor köszöntette a magyar zsidóságot Hanuka ünnepén / Fotó: Facebook/Orbán Viktor

"Hanuka csodája már évezredek óta hirdeti azt a gyönyörű és reményteli igazságot, hogy a fény mindig legyőzi a sötétséget. Úgy gondolom, kevés sötétebb dolog van annál, mint amikor egy nép nem élhet szabadon, a saját szokásai és hagyományai szerint" - írta Orbán Viktor, hozzátéve: "a makkabeusok győzelme azonban arra emlékeztet bennünket, hogy azok számára, akik hisznek és bátran ragaszkodnak gyökereikhez, minden lehetséges".

"Engedjék meg, hogy tisztelettel köszöntsem Önöket a fény ünnepén, és azt kívánjam, hanuka idén minden zsidó közösség számára hozza el a békesség és boldogság korszakát itthon éppúgy, mint Európa többi országában és szerte az egész világon" - zárul Orbán Viktor ünnepi levele, melyet idén is a hazai zsidó szervezetek vezetőinek kézbesítettek.

 

