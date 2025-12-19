Megszólalt az asszisztens, akit milliárdos főnökével Coldplay-koncerten kaptak hűtlenségen

Megszólalt az asszisztens, akit milliárdos főnökével kaptak hűtlenségen egy Coldplay-koncerten júliusban.

Megszólalt a Coldplay-koncerten hűtlenségen kapott asszisztens ( Fotó: AFP)

Andy Byront, az Astronomer cég főnökét és asszisztensét, Kristin Cabotot egy massachusettsi Coldplay-koncerten kapták el együtt, amikor kivetítették őket a Gillette Stadium képernyőin – ekkor a világnak még fogalma sem volt arról, kik is ők valójában.

Amikor a páros rájött, hogy ők vannak a képernyőn, pánikszerűen menekülni kezdtek. Ekkor jött rá az internet, hogy valami nincs rendben, és hamar le is leplezték a hűtlen párost.

Kristin Cabot, aki akkor még házas volt, még a Coldplay énekesét, Chris Martint is lesokkolta, amikor a kamerák láttán futásnak eredt. A páros ezután nem szólalt meg az ügyről egészen mostanáig.

A New York Timesnak adott interjújában az egykori asszisztens így nyilatkozott:

Rossz döntést hoztam, ittam pár High Noont, táncoltam, és helytelenül viselkedtem a főnökömmel. Ez nem semmi. Vállaltam a felelősséget, és feladtam a karrieremet emiatt. Ez az ár, amit fizettem.

Cabot elmondta, hogy az incidens idején épp váláson ment keresztül, és nem állt szexuális kapcsolatban a főnökével. Hozzátette, hogy az első csókjuk is csak azon az estén történt, amikor a koncert kamerái elkapták őket.

Azt akarom, hogy a gyerekeim tudják: hibázhatsz, nagyon nagyot is. De nem kell, hogy azzal fenyegessenek, hogy megölnek miattuk.

Elmondása szerint a kamerák teljesen lesokkolták, és csak arra tudott gondolni, hogy ő mint a HR vezetője, a főnökével együtt, mennyire klisés és rossz képet fest.

A páros – akik a történtek után véget vetettek a kapcsolatnak – teljes sokkban ültek egymás mellett, és azon gondolkodtak, mit is kellene tenniük.

Mindketten csak ültünk ott, a fejünket a kezünkbe temetve, és azt kérdeztük: »Mi történt az előbb?« Az első beszélgetésünk pedig az volt, hogy »Értesítenünk kell a vezetőséget«

– mondta a nő, aki szerint egy örömteli randi teljes rémálommá vált – írja a UniLad.

A Coldplay-koncerten készült felvétel futótűzként terjedt el: