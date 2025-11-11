RETRO RÁDIÓ

Miközben a gyerekek az óbudai óvoda udvarán játszanak, a Kiss László vezette önkormányzat már lakóparkot tervez annak helyére

A harmadik kerületi városvezetés lakóparkot tervez egy működő óvoda helyére, miközben a gyerekek még ott nevetnek az udvaron. A szülők petíciót indítottak. Élesedik a helyzet az óbudai óvoda tervezett bezárása körül.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.11. 05:00
Óbuda önkormányzat óvoda petíció Kiss László

Óbudán feszült a hangulat, az óvodabezárások ügyében szintet lépett a Kiss László vezette önkormányzat. A koncepció értelmében nyolc intézmény is bezárhatja kapuit, köztük az Ürömi úti óvoda tagintézményei, amelyet a szülők különösen védenének. Most kiderült: az önkormányzat már elkezdte az átminősítést, és már van is tervük, hogy mi épüljön az óbudai óvoda helyére.

Nem játék az óbudai óvoda bezárásának terv
Nem játék az óbudai óvoda bezárásának terve
Fotó (illusztráció): maroke/Shutterstock

Gyepes Ádám, a III. kerület fideszes önkormányzati képviselője szerint az Ürömi úti óvoda ügye túlmutat egy egyszerű intézményi átszervezésen: 

A gyerekek ma még az oviban játszanak, miközben az önkormányzat már elindította az épület átminősítését. Fel lehet ezt ép ésszel fogni? Amíg a kicsik az udvaron nevetnek, a döntéshozók már lakóparkot terveznek a helyükre!

 – mondta Facebook-videóban a képviselő.

Gyepes szerint az átminősítés gyakorlatilag elvágja a visszaút lehetőségét, hiszen ha egyszer lakóövezetté válik az ingatlan, az óvoda már soha nem nyithat újra.

Ez nem csak egy épület, ez a gyerekeink második otthona

– tette hozzá.

Az óbudai óvoda eltűnhet, a helyére lakópark épülhet 

Az Ürömi úti Pitypang Művészeti Óvoda tagintézménye évek óta küzd a fennmaradásért. A szülők szerint az önkormányzat tudatosan üríti ki az intézményt: kevesebb csoportot indít, gyerekeket más óvodákba irányít, az épület karbantartását pedig elhanyagolta.

Egy édesanya  korábban a Metropolnak elmondta: 

Volt, hogy mi vettük a játékokat, és mi takarítottuk az udvart, mert az önkormányzat semmit nem csinált. 

Megtudtuk: lakossági fórumon, ahol a bezárásokról tárgyaltak, sem a polgármester, sem a baloldali képviselők nem jelentek meg. A tájékoztatást egy, a kerületbe csak fél éve érkezett oktatási osztályvezető tartotta, aki bevallása szerint „nem ismeri az intézmények múltját”.

Óbudán a szülők fel vannak háborodva, petíciót indítottak

A szülők nem adják fel: online és papíron is petíciót indítottak, amelyet már közel 400 csillaghegyi lakos írt alá.  Követelik, hogy az óvoda maradjon meg közintézményként, és az önkormányzat állítsa le az átminősítési folyamatot. A tiltakozók szerint az ügy mögött magánóvodai és ingatlanérdekek sejlenek fel: pont ott zárnák be az önkormányzati ovit, ahol egy közeli magánintézmény működik.

A Kiss László csapata azzal védekezik, hogy csökken a gyermeklétszám, és az óvodai hálózatot „racionálisabban” kell működtetni. Csakhogy a helyiek szerint ez puszta kifogás, a cél valójában az ingatlan értékesítése.

A Fidesz–KDNP frakció egységesen elutasította a bezárási tervet. Kozma János képviselő szerint: 

Bezárni könnyű, felelősséget vállalni nehéz. Mi minden óvodáért harcolni fogunk.

A szeptemberi bizottsági ülésen már elfogadták a bezárások előkészítését, a végső döntés decemberben várható. Ha addig nem sikerül megállítani az átminősítési  folyamatot, az Ürömi úti óvoda épületét akár hónapokon belül átminősíthetik, ezzel végleg megszüntetve a közösségi funkcióját.

 

