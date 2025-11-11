Miközben a gyerekek az óbudai óvoda udvarán játszanak, a Kiss László vezette önkormányzat már lakóparkot tervez annak helyére
A harmadik kerületi városvezetés lakóparkot tervez egy működő óvoda helyére, miközben a gyerekek még ott nevetnek az udvaron. A szülők petíciót indítottak. Élesedik a helyzet az óbudai óvoda tervezett bezárása körül.
Óbudán feszült a hangulat, az óvodabezárások ügyében szintet lépett a Kiss László vezette önkormányzat. A koncepció értelmében nyolc intézmény is bezárhatja kapuit, köztük az Ürömi úti óvoda tagintézményei, amelyet a szülők különösen védenének. Most kiderült: az önkormányzat már elkezdte az átminősítést, és már van is tervük, hogy mi épüljön az óbudai óvoda helyére.
Gyepes Ádám, a III. kerület fideszes önkormányzati képviselője szerint az Ürömi úti óvoda ügye túlmutat egy egyszerű intézményi átszervezésen:
A gyerekek ma még az oviban játszanak, miközben az önkormányzat már elindította az épület átminősítését. Fel lehet ezt ép ésszel fogni? Amíg a kicsik az udvaron nevetnek, a döntéshozók már lakóparkot terveznek a helyükre!
– mondta Facebook-videóban a képviselő.
Gyepes szerint az átminősítés gyakorlatilag elvágja a visszaút lehetőségét, hiszen ha egyszer lakóövezetté válik az ingatlan, az óvoda már soha nem nyithat újra.
Ez nem csak egy épület, ez a gyerekeink második otthona
– tette hozzá.
Az óbudai óvoda eltűnhet, a helyére lakópark épülhet
Az Ürömi úti Pitypang Művészeti Óvoda tagintézménye évek óta küzd a fennmaradásért. A szülők szerint az önkormányzat tudatosan üríti ki az intézményt: kevesebb csoportot indít, gyerekeket más óvodákba irányít, az épület karbantartását pedig elhanyagolta.
Egy édesanya korábban a Metropolnak elmondta:
Volt, hogy mi vettük a játékokat, és mi takarítottuk az udvart, mert az önkormányzat semmit nem csinált.
Megtudtuk: lakossági fórumon, ahol a bezárásokról tárgyaltak, sem a polgármester, sem a baloldali képviselők nem jelentek meg. A tájékoztatást egy, a kerületbe csak fél éve érkezett oktatási osztályvezető tartotta, aki bevallása szerint „nem ismeri az intézmények múltját”.
Óbudán a szülők fel vannak háborodva, petíciót indítottak
A szülők nem adják fel: online és papíron is petíciót indítottak, amelyet már közel 400 csillaghegyi lakos írt alá. Követelik, hogy az óvoda maradjon meg közintézményként, és az önkormányzat állítsa le az átminősítési folyamatot. A tiltakozók szerint az ügy mögött magánóvodai és ingatlanérdekek sejlenek fel: pont ott zárnák be az önkormányzati ovit, ahol egy közeli magánintézmény működik.
A Kiss László csapata azzal védekezik, hogy csökken a gyermeklétszám, és az óvodai hálózatot „racionálisabban” kell működtetni. Csakhogy a helyiek szerint ez puszta kifogás, a cél valójában az ingatlan értékesítése.
A Fidesz–KDNP frakció egységesen elutasította a bezárási tervet. Kozma János képviselő szerint:
Bezárni könnyű, felelősséget vállalni nehéz. Mi minden óvodáért harcolni fogunk.
A szeptemberi bizottsági ülésen már elfogadták a bezárások előkészítését, a végső döntés decemberben várható. Ha addig nem sikerül megállítani az átminősítési folyamatot, az Ürömi úti óvoda épületét akár hónapokon belül átminősíthetik, ezzel végleg megszüntetve a közösségi funkcióját.
