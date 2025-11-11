Miközben a gyerekek az óbudai óvoda udvarán játszanak, a Kiss László vezette önkormányzat már lakóparkot tervez annak helyére

Óbudán feszült a hangulat, az óvodabezárások ügyében szintet lépett a Kiss László vezette önkormányzat. A koncepció értelmében nyolc intézmény is bezárhatja kapuit, köztük az Ürömi úti óvoda tagintézményei, amelyet a szülők különösen védenének. Most kiderült: az önkormányzat már elkezdte az átminősítést, és már van is tervük, hogy mi épüljön az óbudai óvoda helyére.

Nem játék az óbudai óvoda bezárásának terve

Fotó (illusztráció): maroke/Shutterstock

Gyepes Ádám, a III. kerület fideszes önkormányzati képviselője szerint az Ürömi úti óvoda ügye túlmutat egy egyszerű intézményi átszervezésen:

A gyerekek ma még az oviban játszanak, miközben az önkormányzat már elindította az épület átminősítését. Fel lehet ezt ép ésszel fogni? Amíg a kicsik az udvaron nevetnek, a döntéshozók már lakóparkot terveznek a helyükre!

– mondta Facebook-videóban a képviselő.

Gyepes szerint az átminősítés gyakorlatilag elvágja a visszaút lehetőségét, hiszen ha egyszer lakóövezetté válik az ingatlan, az óvoda már soha nem nyithat újra.

Ez nem csak egy épület, ez a gyerekeink második otthona

– tette hozzá.

Az óbudai óvoda eltűnhet, a helyére lakópark épülhet

Az Ürömi úti Pitypang Művészeti Óvoda tagintézménye évek óta küzd a fennmaradásért. A szülők szerint az önkormányzat tudatosan üríti ki az intézményt: kevesebb csoportot indít, gyerekeket más óvodákba irányít, az épület karbantartását pedig elhanyagolta.

Egy édesanya korábban a Metropolnak elmondta:

Volt, hogy mi vettük a játékokat, és mi takarítottuk az udvart, mert az önkormányzat semmit nem csinált.

Megtudtuk: lakossági fórumon, ahol a bezárásokról tárgyaltak, sem a polgármester, sem a baloldali képviselők nem jelentek meg. A tájékoztatást egy, a kerületbe csak fél éve érkezett oktatási osztályvezető tartotta, aki bevallása szerint „nem ismeri az intézmények múltját”.

Óbudán a szülők fel vannak háborodva, petíciót indítottak

A szülők nem adják fel: online és papíron is petíciót indítottak, amelyet már közel 400 csillaghegyi lakos írt alá. Követelik, hogy az óvoda maradjon meg közintézményként, és az önkormányzat állítsa le az átminősítési folyamatot. A tiltakozók szerint az ügy mögött magánóvodai és ingatlanérdekek sejlenek fel: pont ott zárnák be az önkormányzati ovit, ahol egy közeli magánintézmény működik.