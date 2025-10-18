Zsigó Róbert fontos üzenetet küldött a nyugdíjasoknak - Videó

„Havi 49 ezer forint adót szedne be a nyugdíjasoktól a Tisza” - közölte legfrissebb Facebook-bejegyzésében Zsigó Róbert.

Zsigó Róbert a nyugdíjasokhoz szólt Fotó: Koszticsák Szilárd

A Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára ezután a nyugdíjasokhoz szólt, akiket egy fontos dologra figyelmeztetett.

A nyugdíjasokhoz szeretnék most szólni. Mert nincs olyan nyugdíjas, akit ne érintene az, ami a héten kiderült, és nagyon fontos, hogy el is jusson mindenkihez. A Tisza szakértője elmondta: arra készülnek, hogy akár 20 százalékot vessenek ki a nyugdíjasokra. Tehát nem csak a dolgozók fizetését adóztatnák meg 22-33 százalékos személyi jövedelemadóval, hanem a nyugdíjakat is megadóztatnák! Épp, ahogy Brüsszel elvárja tőlük: adóemelések, megszorítások, hogy legyen miből finanszírozni a háborút. A 20%-os nyugdíjadó azt jelenti, hogy átlagosan havi 49 ezer forint adót szedne be a nyugdíjasoktól a Tisza! Egy 246 ezer forintos átlagnyugdíjnál a Tisza adó évi 590 ezer forint csökkenést jelentene

- mondta a videójában Zsigó Róbert, aki hozzátette, ez felháborító és elfogadhatatlan.

„A kormánypártok a nyugdíjasok mellett állnak: nem csökkenteni, hanem emelni kell a nyugdíjakat, és mi így is teszünk minden évben. Novemberben érkezik a nyugdíjkiegészítés, januárban a nyugdíjemelés, februárban pedig a 13. havi nyugdíj” - jelentette ki az államtitkár.