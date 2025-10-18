RETRO RÁDIÓ

Zsigó Róbert fontos üzenetet küldött a nyugdíjasoknak - Videó

A politikus egy videóban beszélt részletekről.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.18. 11:33
nyugdíj Tisza Zsigó Róbert nyugdíjas adó

„Havi 49 ezer forint adót szedne be a nyugdíjasoktól a Tisza” - közölte legfrissebb Facebook-bejegyzésében Zsigó Róbert.

ZSIGÓ Róbert
Zsigó Róbert a nyugdíjasokhoz szólt Fotó: Koszticsák Szilárd

A Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára ezután a nyugdíjasokhoz szólt, akiket egy fontos dologra figyelmeztetett.

A nyugdíjasokhoz szeretnék most szólni. Mert nincs olyan nyugdíjas, akit ne érintene az, ami a héten kiderült, és nagyon fontos, hogy el is jusson mindenkihez. A Tisza szakértője elmondta: arra készülnek, hogy akár 20 százalékot vessenek ki a nyugdíjasokra. Tehát nem csak a dolgozók fizetését adóztatnák meg 22-33 százalékos személyi jövedelemadóval, hanem a nyugdíjakat is megadóztatnák! Épp, ahogy Brüsszel elvárja tőlük: adóemelések, megszorítások, hogy legyen miből finanszírozni a háborút. A 20%-os nyugdíjadó azt jelenti, hogy átlagosan havi 49 ezer forint adót szedne be a nyugdíjasoktól a Tisza! Egy 246 ezer forintos átlagnyugdíjnál a Tisza adó évi 590 ezer forint csökkenést jelentene

- mondta a videójában Zsigó Róbert, aki hozzátette, ez felháborító és elfogadhatatlan.

„A kormánypártok a nyugdíjasok mellett állnak: nem csökkenteni, hanem emelni kell a nyugdíjakat, és mi így is teszünk minden évben. Novemberben érkezik a nyugdíjkiegészítés, januárban a nyugdíjemelés, februárban pedig a 13. havi nyugdíj” - jelentette ki az államtitkár.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu