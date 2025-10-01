"Ne hagyják magukat átverni!" Az idősekhez szólt Zsigó Róbert

"Isten éltesse az időseket egészségben, szeretetben, békében és biztonságban!" - üzente a Facebook-oldalán Zsigó Róbert az idősek világnapja alkalmából, ahol egy videót is megosztott.

Ezt üzente Zsigó Róbert / Fotó: Koszticsák Szilárd

Az idősekhez szólt Zsigó Róbert

Az idősekhez szólok most, mert ma az ő napjuk van. Isten éltesse őket egészségben, szeretetben - minden másban, pedig, ahogy tudunk, a kormánypártok részéről segítünk. Mindent megteszünk azért, hogy az idősek és minden magyar család békében és biztonságban élhessen, hogy megvédjük számukra a 13. havi nyugdíjat és a rezsicsökkentést, hogy megvédjük őket a az indokolatlan áremelésektől. Október közepéig mindenkihez megérkezik a nyugdíjas élelmiszer-utalvány. Novemberben pedig érkezik az inflációkövető nyugdíjkiegészítés!

- jelentette be a videóban Zsigó Róbert, majd hozzátette, ilyenkor mindenki ígér fűt-fát az időseknek, így azt kérte, senki se hagyja magát átverni.

Pláne ne hagyják átverni magukat attól a Magyar Pétertől, aki a saját feleségét is elárulta, és akiről felvételek bizonyítják, hogy a színfalak mögött sértegeti az időseket, gúnyolódik rajtuk. Ne hagyják magukat átverni egy olyan embertől, aki megtűr maga mellett olyan bizalmasokat, akik az idősek halálában reménykednek a választási győzelemért. És ne hagyják átverni magukat a Tisza Párttól, amely Brüsszellel leszerződve arra készül, hogy ha hatalomra kerül, megszüntesse a 13. havi nyugdíjat és a rezsicsökkentést!

- tette hozzá Zsigó Róbert.