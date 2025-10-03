A budapesti telefonfülkék a múltban és a jelenben – Hogyan néztek ki régen és most?

Egykor nélkülözhetetlenek voltak, ma már inkább csak relikviák. A budapesti telefonfülkék a ’90-es években még tömegeket szolgáltak ki, mára azonban szinte teljesen haszontalanok.
A budapesti utcák ikonikus elemei voltak a telefonfülkék. A ’90-es évek végén és a 2000-es évek elején még tömegek használták, mára azonban szinte teljesen elvesztették a jelentőségüket: a legtöbb koszos, megrongált, és csak árnyéka egykori önmagának.
A nyilvános telefonálás a csúcspontját a kilencvenes évek végén élte, amikor a fülkéket még átlagosan havi tíz órán keresztül használták. Sokan innen hívták fel a vidéken élő rokonaikat, vagy épp innen beszéltek külföldön dolgozó családtagjaikkal. Akinek nem volt otthon telefonja, annak a fülkék jelentették a kapcsolódást a világgal.
Egy-egy fülke előtt várakozva szerelmek és barátságok is szövődtek, sokak emlékezetében pedig a téli hidegben bepárásodott üvegfalak és a zörgő aprópénz zaja maradt meg.
A mobiltelefon rohamos elterjedésével a telefonfülkék szinte egyik napról a másikra elveszítették jelentőségüket. A statisztikák szerint ma már alig több mint negyven hívást indítanak egy-egy fülkéből évente, ami eltörpül a hajdani használatukhoz képest.
Ennek következtében a fülkék állapota is rohamosan romlott
Ezt bizton állíthatjuk, hiszen ez az igazság.
A legtöbbjük koszos, megrongált, az üvegük betörve, a fülkék belülről pedig vagy hiányosak vagy egyáltalán nem működnek. Manapság úgy tűnik, hogy senki sem törődik velük igazán.
Bár ma már szinte senki nem használja őket, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság előírása alapján a Telekomnak kötelessége minden településen háromezer lakosonként legalább egy nyilvános telefont üzemeltetni. Részben ennek a szabálynak köszönhető, hogy még mindig találkozhatunk velük a budapesti utcákon.
A telefonfülkék a mostani állapotukban inkább szomorú látványt nyújtanak, de még mindig nosztalgiát ébreszthetnek azokban, akiknek fiatalkori emlékeik kötődnek hozzájuk.
Nézd meg a telefonfülkéket bemutató képgalériánkat, amelyben több retró képet is találsz.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.