A budapesti telefonfülkék a múltban és a jelenben – Hogyan néztek ki régen és most?

Egykor nélkülözhetetlenek voltak, ma már inkább csak relikviák. A budapesti telefonfülkék a ’90-es években még tömegeket szolgáltak ki, mára azonban szinte teljesen haszontalanok.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.03. 09:00
budapesti képgaléria telefonfülke látvány nosztalgia

A budapesti utcák ikonikus elemei voltak a telefonfülkék. A ’90-es évek végén és a 2000-es évek elején még tömegek használták, mára azonban szinte teljesen elvesztették a jelentőségüket: a legtöbb koszos, megrongált, és csak árnyéka egykori önmagának. 

telefonfülkék napjainkban
A Blaha Lujza téri telefonfülkék állapota a napjainkban. Fotó: Gáll Regina / Metropol

A telefonfülkék, amikor még használtuk őket 

A nyilvános telefonálás a csúcspontját a kilencvenes évek végén élte, amikor a fülkéket még átlagosan havi tíz órán keresztül használták. Sokan innen hívták fel a vidéken élő rokonaikat, vagy épp innen beszéltek külföldön dolgozó családtagjaikkal. Akinek nem volt otthon telefonja, annak a fülkék jelentették a kapcsolódást a világgal. 

Milyen volt régen a telefonfülkék hangulata? 

Egy-egy fülke előtt várakozva szerelmek és barátságok is szövődtek, sokak emlékezetében pedig a téli hidegben bepárásodott üvegfalak és a zörgő aprópénz zaja maradt meg. 

Később a mobiltelefon mindent megváltoztatott. 

A mobiltelefon rohamos elterjedésével a telefonfülkék szinte egyik napról a másikra elveszítették jelentőségüket. A statisztikák szerint ma már alig több mint negyven hívást indítanak egy-egy fülkéből évente, ami eltörpül a hajdani használatukhoz képest. 

Ennek következtében a fülkék állapota is rohamosan romlott

Ezt bizton állíthatjuk, hiszen ez az igazság. 

A legtöbbjük koszos, megrongált, az üvegük betörve, a fülkék belülről pedig vagy hiányosak vagy egyáltalán nem működnek. Manapság úgy tűnik, hogy senki sem törődik velük igazán. 

Mégsem tűnhetnek el teljesen a telefonfülkék!

Bár ma már szinte senki nem használja őket, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság előírása alapján a Telekomnak kötelessége minden településen háromezer lakosonként legalább egy nyilvános telefont üzemeltetni. Részben ennek a szabálynak köszönhető, hogy még mindig találkozhatunk velük a budapesti utcákon. 

A Blaha Lujza téri fülkét már nem kifejezetten telefonálásra használják. Fotó: Gáll Regina / Metropol

Régen és most – képgaléria a telefonfülkékről 

A telefonfülkék a mostani állapotukban inkább szomorú látványt nyújtanak, de még mindig nosztalgiát ébreszthetnek azokban, akiknek fiatalkori emlékeik kötődnek hozzájuk. 

Nézd meg a telefonfülkéket bemutató képgalériánkat, amelyben több retró képet is találsz.

Régen és most – képgaléria a telefonfülkékről

fotótegnap, 16:07Fotók: Metropol, Fortepan

 

