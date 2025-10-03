A budapesti telefonfülkék a múltban és a jelenben – Hogyan néztek ki régen és most?

A budapesti utcák ikonikus elemei voltak a telefonfülkék. A ’90-es évek végén és a 2000-es évek elején még tömegek használták, mára azonban szinte teljesen elvesztették a jelentőségüket: a legtöbb koszos, megrongált, és csak árnyéka egykori önmagának.

A Blaha Lujza téri telefonfülkék állapota a napjainkban. Fotó: Gáll Regina / Metropol

A telefonfülkék, amikor még használtuk őket

A nyilvános telefonálás a csúcspontját a kilencvenes évek végén élte, amikor a fülkéket még átlagosan havi tíz órán keresztül használták. Sokan innen hívták fel a vidéken élő rokonaikat, vagy épp innen beszéltek külföldön dolgozó családtagjaikkal. Akinek nem volt otthon telefonja, annak a fülkék jelentették a kapcsolódást a világgal.

Milyen volt régen a telefonfülkék hangulata? Egy-egy fülke előtt várakozva szerelmek és barátságok is szövődtek, sokak emlékezetében pedig a téli hidegben bepárásodott üvegfalak és a zörgő aprópénz zaja maradt meg.

Később a mobiltelefon mindent megváltoztatott.

A mobiltelefon rohamos elterjedésével a telefonfülkék szinte egyik napról a másikra elveszítették jelentőségüket. A statisztikák szerint ma már alig több mint negyven hívást indítanak egy-egy fülkéből évente, ami eltörpül a hajdani használatukhoz képest.

Ennek következtében a fülkék állapota is rohamosan romlott

Ezt bizton állíthatjuk, hiszen ez az igazság.

A legtöbbjük koszos, megrongált, az üvegük betörve, a fülkék belülről pedig vagy hiányosak vagy egyáltalán nem működnek. Manapság úgy tűnik, hogy senki sem törődik velük igazán.

Mégsem tűnhetnek el teljesen a telefonfülkék!

Bár ma már szinte senki nem használja őket, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság előírása alapján a Telekomnak kötelessége minden településen háromezer lakosonként legalább egy nyilvános telefont üzemeltetni. Részben ennek a szabálynak köszönhető, hogy még mindig találkozhatunk velük a budapesti utcákon.

A Blaha Lujza téri fülkét már nem kifejezetten telefonálásra használják. Fotó: Gáll Regina / Metropol

Régen és most – képgaléria a telefonfülkékről

A telefonfülkék a mostani állapotukban inkább szomorú látványt nyújtanak, de még mindig nosztalgiát ébreszthetnek azokban, akiknek fiatalkori emlékeik kötődnek hozzájuk.