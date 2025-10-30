Megharapta elrablóját - így menekült meg a 13 éves lány

Október 27-én hétfőn történt Galvestonban, Texas államban az az eset, amikor a rendőrség közleménye szerint egy texasi 13 éves lány megharapta a férfit, hogy megszabaduljon tőle, miután az hátulról megragadta őt iskolába menet.

Megharapta potenciális elrablóját - így menekült meg a 13 éves lány

Megharapta támadóját, így menekült meg

Az eset hétfő reggel történt nem sokkal 6:58 előtt. A rendőrség a Central Middle Schoolhoz vonult ki, miután megkapták a bejelentést, hogy az egyik diákot egy ismeretlen ember leszólított és megragadott.

A lány elmondása szerint családja keleti városrészben lévő lakásából indult iskolába, amikor „lépteket hallott a háta mögül” a 28. utca 900-as blokkjánál. A támadó ekkor hátulról elkapta, de a lány kétszer is megharapta, és így sikerült kiszabadulnia. A lány nem sérült meg a támadás során - közölte a People.

A nyomozók ezután biztonsági kamerafelvételeket szereztek be egy közeli üzletből, amelyen látható, ahogy a lány átsétál a környéken, majd egy férfi követi ugyanazon az útvonalon. A rendőrség szerint a gyanúsított fehér vagy spanyol származású férfi, aki fekete rövid ujjú pólót, kék farmert és símaszkot viselt. A rendőrség közlése szerint a maszkos férfi hátulról ragadta meg áldozatát.

Rövid dulakodás után, amely során a fiatal áldozat kétszer is megharapta a támadót, sikerült elszöknie és egyenesen az iskolába futott

- mondta a rendőrség szóvivője.