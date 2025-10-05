RETRO RÁDIÓ

Így szidták a Fidesz-szavazókat az álhírgyártók találkozóján

Az álhírgyártók összejövetelén kifordultak magukból a résztvevők.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.05. 21:51
Módosítva: 2025.10.05. 21:52
Füzi Viktor álhírgyár gyűlöletbeszéd

A vasárnap esti összejövetelen, amit papíron a gyűlöletbeszéd ellen tartottak az álhírgyártók, a felszólalók között volt egy Füzi Viktor nevű youtuber is, aki már a beszéde elején, a színpadra lépése után azonnal hergelni kezdte az embereket.

gyűlöletbeszéd
A "gyűlöletbeszéd elleni" tüntetés gyűlöletbeszéddel telt. Fotó: Gábor Zoltán

 

Dugják fel maguknak a bunkósbotjukat, abba a test nyílásukba, ahova akarják.

- fogalmazott. Ezután azzal folytatta, hogy ők nem fenyegetőznek, majd fenyegetni kezdte a kormányt.

Gyűlöletbeszéd a Kossuth téren

Beszéde folytatásában pedig botrányos szavakkal illette meg azokat az embereket, akik a Fideszre szavaztak. Kezdte azzal, hogy eltévedt focidrukkerek legrosszabb fajtájának nevezte a kormánypártiakat, majd a vidéki szavazókat is leszólta. A vidéki emberek szidalmazása régi ösztön a baloldalon.

A sor azonban itt még nem ér véget és a hergelést is folytatta tovább. Ezután azt találta mondani, hogy fideszesek nem érnek semmit és köpőcsészében a helyük.  Nem, itt sincs még vége a szavazók szidalmazásának. Beszéde végén szidott közel 3 millió magyart, mert a Fideszre szavaztak.

8R2A2596
Fotó: Gábor Zoltán

Folytatódott a gyűlöletkeltés 

A youtuber után az a Pankotai Lili is színpadra lépett, aki már korábban is folyamatosan gyalázta a kormány tagjait, most még mélyebbre süllyedt. Ugyanis rohadt országnak nevezte Magyarországot.

Az utána következő felszólaló pedig azt fejtegette, hogy a fideszes politikusok és a hozzájuk tartozó emberke golyót érdemelnének.

A tüntetésen Puzsér Róbert is felszólalt a színpadon, akinek a beszéde kifejezetten érdektelen volt, bár valószínűleg erősen befolyásolta, ahogy készült rá.

A felszólalók között volt Sickratman "zenész" is, aki Charlie Kirk halálával kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy egy barom agyonlőtt egy másik barmot. Ezen a sem viccesnek, sem frappánsnak nem nevezhető megfogalmazáson az ott lévő emberek - akik elvileg a gyűlöletbeszéd ellen tüntettek- jó nagyokat nevettek. Látó János is megjelent, de a szedett-vedett "beszédét" még a helyszínen sem értették a baloldali aktivisták.

Ezen kívül volt bőven trágár beszéd és a kormányt gyalázó táblákból is lehetett találni szép számban a téren. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu