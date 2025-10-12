RETRO RÁDIÓ

Szenzációs felfedezés: ez lehet a hiányzó láncszem az evolúciós rejtélyben

A Xiphodracon goldencapsis nevű faj eredetileg 2001-ben került elő Angliában, azonban most egy friss tanulmány fényt derített arra, hogy mennyire különleges leletről van szó.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.12. 07:30
ichtioszaurusz példány anatómiai fosszília hüllőfaj jura kor tengeri hüllő

A brit Jurassic Coast partvidékén talált, ritka tengeri hüllőfaj, egy új típusú ichtioszaurusz felfedezéséről október 10-én publikáltak egy tanulmányt, amely egészen megvilágításba helyezheti a jura kor élővilágát.

Jura-kori tengeri hüllő ad új információt az ősi tenger élővilágáról
A jura kori tengeri hüllő adhat új információt az őskori tenger élővilágáról / Fotó: Forrás: Pexels (Képünk illusztráció)

Ritka Jura kori fosszíliát fedeztek fel

Az ichtioszauruszok ősi tengeri hüllők voltak, a jura kori óceánok csúcsragadozói. Az újonnan azonosított példány, a Xiphodracon goldencapsis, vagyis a „dorseti kardsárkány”, egyedülállónak számít: ez az első ismert fosszília ebből a fajból, és segíthet tisztázni az ichtioszauruszok evolúciós fejlődésének eddig hiányzó láncszemeit.

A tanulmány szerint a fosszília az elő-jura korszak, körülbelül 190 millió évvel ezelőtti időszakából származik, ez az első példány, amely látványosan eltér minden korábban ismert fajtól.

A fosszíliát még 2001-ben, a dorseti Golden Cap szikláinál fedezte fel Chris Moore, aki majdnem tökéletes, háromdimenziós állapotban találta meg a csontvázat. A lelet egy teljes csontvázat tartalmazott, köztük egy koponyát, amelyen óriási szemüregek és hosszú, kardra emlékeztető orrnyúlvány látható. A kutatók még azt is meg tudták állapítani, mit evett az állat a halála előtt nem sokkal. A tudósok szerint az ichtioszaurusz körülbelül három méter hosszú lehetett, és puhatestű halakkal és tintahalakkal táplálkozott.

Miután megtalálta a példányt, Moore eladta a Royal Ontario Museumnak, ahol kiállították, majd egy szakértői csoport tavaly megvizsgálta. A kutatást az ichtioszauruszok nemzetközileg elismert szakértője, Dr. Dean Lomax, a Manchesteri Egyetem tiszteletbeli kutatója vezette. A csapat több olyan anatómiai jegyet is azonosított a Xiphodracon-on, amelyet korábban egyetlen más ichtioszaurusznál sem figyeltek meg. A kutatás során a legkülönösebb eltérés az orrnyílás körüli csont volt, amely villa alakú, hegyes nyúlványokban végződött. Dr. Lomax elmondta, hogy ez inspirálta a névadást is: a xipho görögül kardot, a dracon pedig sárkányt jelent.

Ezek az egyedi jegyek lehetővé tették, hogy a kutatók pontosabban beillesszék a fajt az ichtioszauruszok evolúciós törzsfájába, és kiderült, hogy a fajfejlődési változások jóval korábban kezdődtek, mint azt eddig hitték.

Ez a csontváz fontos információkat nyújt az ichtioszauruszok evolúciójának megértéséhez, de hozzájárul ahhoz is, hogy megértsük, milyen lehetett az élet Nagy-Britannia jura kori tengereiben

- mondta el Dr. Erin Maxwell, a Stuttgarti Állami Természettudományi Múzeum ichtioszaurusz szakértője és a tanulmány társszerzője.

A Xiphodracon tehát afféle „hiányzó láncszem” az ichtioszauruszok történetében, amely azt bizonyítja, hogy az anatómiai változások jóval korábban elindultak, mint ahogy azt eddig gondolták - számolt be róla az Unilad.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu