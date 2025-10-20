RETRO RÁDIÓ

Rohant a mentő Budaörsre: brutális erővel csapódott a házba az autó

Tűzoltókra is szükség volt a mentésnél.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.20. 12:02
Budaörs Szabadság út sofőr

Sajnálatos esetről számolt be a katasztrófavédelem hétfőn: Nekiment egy ház falának egy személykocsi Budaörsön, a Szabadság úton. A jármű nem akadályozza a forgalmat, de a sofőrhöz mentőt riasztottak. A törökbálinti hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
