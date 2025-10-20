Rohant a mentő Budaörsre: brutális erővel csapódott a házba az autó
Tűzoltókra is szükség volt a mentésnél.
Sajnálatos esetről számolt be a katasztrófavédelem hétfőn: Nekiment egy ház falának egy személykocsi Budaörsön, a Szabadság úton. A jármű nem akadályozza a forgalmat, de a sofőrhöz mentőt riasztottak. A törökbálinti hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót.
