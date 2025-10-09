Sokkoló felvétel: centiken múlt Csepelen, hogy egy anyát, és a babakocsiban ülő kisgyerekét halálra gázolják – videó

Hogy lehet így közlekedni? Egy pillanatra megállt bennünk az ütő, amikor végig néztük azt a felvételt, amit a Budapestiautosok.hu tett közzé egy babakocsit toló nőről, akit majdnem elgázolt egy autós. A megdöbbentő felvétel szerint a nő épp a zebrán haladt át, amikor megérkezett az autós. A szerencsének köszönhető csak, hogy nem lett szörnyű tragédia az eset vége.

Babakocsit toló nőt gázolt majdnem egy autós Fotó: budapestiautósok.hu

A szemtanúk is sokkot kaptak október 2-án Csepelen, amikor az egyik kereszteződésnél majdnem elgázoltak egy babakocsit toló asszonyt a zebrán. Az esetről felvétel is készült, amit az egyik közlekedő autós fedélzeti kamerája rögzített. Tisztán látszik, amint a kocsis zöldet kap a kereszteződésénél. Ekkor nagy sebességgel kifordul balra, de nem az utat keresztező zebrával nem foglalkozva hajtott volna tovább, ám azon már elindult egy asszony, aki épp a gyermekét tolta egy babakocsiban.

Csak a szerencsén múlt, hogy hirtelen még a fékre tudott taposni, így „csak” nekikoccant a babakocsinak. A nő reflexből felemeli a kezét és a lámpa felé leindít, hogy jelezze, hogy ő szabályosan, zöld jelzésen halad át a zebrán. A sofőr ki se szállt az autójából.

Hozzákoccant a babakocsihoz, de nem szállt ki a kocsijából Fotó: budapestiautósok.hu

Az oldalnak az egyik szemtanú is megszólalt, aki a következőt mondta el:

Idős sofőr, villogtam neki, hogy menjen nyugodtan, ráérek, elfért volna a babakocsis nő mögött, ha nem nagy lendülettel és körültekintve kanyarodik be. Ehelyett középre kanyarodva nekikoccant a babakocsinak, kiszállni nem szállt ki, pár szót váltottak a hölggyel, láthatóan nagy baj nem történt az ijedtségen kívül, ezután még azért biztos, ami biztos alapon félreálltam én is és a mögöttem lévő autós is, kérdeztem a hölgyet, hogy minden rendben van-e

– közölték.

A felvételt itt nézheti meg.