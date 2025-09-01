Mentőhelikoptert riasztottak: Durva karambol miatt lezárták a főutat!

Összeütközött egy személykocsi és egy teherautó az 55-ös főút 59-es kilométerénél, Mélykút és Kisszállás között, ezért a főutat lezárták - közölte a katasztrófavédelem hétfőn az MTI-vel.

Azt írták, hogy a járművekben összesen hárman ültek; a helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Az Öregmajor-tanyánál történt balesethez a jánoshalmai önkormányzati és a mélykúti önkéntes tűzoltók vonultak ki - áll a közleményben.