Mentőhelikoptert riasztottak: Durva karambol miatt lezárták a főutat!

A tűzoltók is rohantak a helyszínre.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.01. 10:45
Összeütközött egy személykocsi és egy teherautó az 55-ös főút 59-es kilométerénél, Mélykút és Kisszállás között, ezért a főutat lezárták - közölte a katasztrófavédelem hétfőn az MTI-vel.

Azt írták, hogy a járművekben összesen hárman ültek; a helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Az Öregmajor-tanyánál történt balesethez a jánoshalmai önkormányzati és a mélykúti önkéntes tűzoltók vonultak ki - áll a közleményben.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
