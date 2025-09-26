RETRO RÁDIÓ

Most érkezett: megöltek egy nőt Komáromban - drámai részletek

A feltételezett elkövetőt a rendőrség elfogta.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.26. 14:25
Holttestet találtak egy komáromi lakásban csütörtökön késő délután, az igazságügyi orvosszakértő megállapította, hogy a nő halálát idegenkezűség okozta - közölte pénteken honlapján a rendőrség.

A rendőrség nagy erőkkel keresi a férfit.
A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a feltételezett elkövetőt pénteken reggel elfogták, emberölés bűntettének gyanúja miatt kihallgatták és kezdeményezték a 31 éves férfi letartóztatását - írja az MTI.

 

