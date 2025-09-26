Most érkezett: megöltek egy nőt Komáromban - drámai részletek

Holttestet találtak egy komáromi lakásban csütörtökön késő délután, az igazságügyi orvosszakértő megállapította, hogy a nő halálát idegenkezűség okozta - közölte pénteken honlapján a rendőrség.

A feltételezett elkövetőt a rendőrség elfogta Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a feltételezett elkövetőt pénteken reggel elfogták, emberölés bűntettének gyanúja miatt kihallgatták és kezdeményezték a 31 éves férfi letartóztatását - írja az MTI.