Most érkezett: megöltek egy nőt Komáromban - drámai részletek

A feltételezett elkövetőt a rendőrség elfogta.
Holttestet találtak egy komáromi lakásban csütörtökön késő délután, az igazságügyi orvosszakértő megállapította, hogy a nő halálát idegenkezűség okozta - közölte pénteken honlapján a rendőrség.
A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a feltételezett elkövetőt pénteken reggel elfogták, emberölés bűntettének gyanúja miatt kihallgatták és kezdeményezték a 31 éves férfi letartóztatását - írja az MTI.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.