Borzasztó hír: oszladozó holttestre bukkantak Nagykerekiben

A hajdú-bihari településen nem tudják, hogy ki lehet az elhunyt férfi, akinek holtteste már napok óta ott feküdhetett.
Egy 166-170 cm magas, közepes testalkatú, ősz hajú, borostás férfi holtteste került elő szeptember 8-án Nagykereki külterületén, egy erdős-bokros területen. Az elhunyt fekete, Quechua márkájú polárpulóvert és szürke, pamut térdnadrágot viselt – írja a Haon.hu cikkében.
Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság arról tájékoztatta a hírportált, hogy bűncselekményre, idegenkezűségre utaló körülmény nem merült fel, a rendőrség vizsgálja a haláleset körülményeit. Úgy tudni, a holttest több napja ott lehetett már, amikor egy férfi rátalált.
