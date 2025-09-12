"Le fogok csúszni!" - élő adás rögzítette egy hegymászó tragikus utolsó pillanatait

Egy hegymászó saját halálát közvetítette élő adásban, amint az utolsó segélykiáltás elhagyta a száját, majd halálába zuhant a Fudzsi-hegy oldalán.

Egy férfi holttestére két nappal tragikus halála után bukkantak rá, miután a hatóságokat nézők hívásai árasztották el, akik végignézték Tedzo tragikus utolsó élő közvetítését 2019-ben. Bár a Fudzsi-hegy kedvelt turisztikai célpont, és évente több mint 300 000 ember vág neki, Japánban télen tilos megmászni, mindezek ellenére Tedzo 2019. szeptember 29-én, hétfő délután nekivágott a könyörtelen terepnek.

Sietek a csúcs felé.

- mondta élő adásban a hegymászó.

Már kezdetektől fogva arra panaszkodott Tedzo, hogy kezei szinte lefagytak, ennek ellenére tovább haladt és próbálta felmelegíteni őket, a hónalja alá dugva.

Kezdem elveszíteni az érzést az ujjaimban. Bárcsak hoztam volna egy telefontartót. A zsebemben van... Az ujjaim szörnyen fájnak. Melegítsük fel őket.

A férfi előtt álló út egyre szűkebb lett, bár baloldalt volt egy korlát lefelé kezdte vinni az ösvény, ami meglehetősen nehezítette számára a haladást.

Csúszós, nagyon csúszós, veszélyes. Itt vannak kövek. Követhetjük a köveket. Elég veszélyes. Lecsúszva le tudok menni. Meredek. Az ösvényt hó borítja… Jó úton járok egyáltalán? Le fogok csúszni! Ez a lejtő is veszélyes.

- mondta videójában Tedzo eleinte még nevetve, majd hangja elkezdett aggódóra váltani.

A férfi utolsó szava csupán, annyi volt, hogy "csúszom", miközben nézői hallották a rémisztő hangot amint halálába zuhan, végül megfagyott az adás képe. A videóban egy nő hangja is hallatszik, mintha a férfi telefonjából jönne.

A jelentések szerint a rendőrség több hívást is kapott a történtek után nézőktől, akik szemtanúi voltak a férfi életveszélyes mutatványának. Ezt követően, kedden helikoptert küldtek Tedzo keresésére, és egy 10 fős mentőcsapat kezdett kutatásba, amely során jeleket találtak egy esésről, de a testét nem találták meg. Szerdára a rendőrség közölte, hogy találtak egy holttestet, de kiléte még nem lett hivatalosan megerősítve.