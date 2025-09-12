RETRO RÁDIÓ

"Le fogok csúszni!" - élő adás rögzítette egy hegymászó tragikus utolsó pillanatait

Egy japán hegymászó utolsó útját több százan látták élőben a telefonja kameráján keresztül. A közvetítés a csúcsig vezetett volna, de egy segélykiáltással és egy váratlanul megszakadt adással ért véget.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.12. 19:45
hegymászó élő adás rendőrség haláleset

Egy hegymászó saját halálát közvetítette élő adásban, amint az utolsó segélykiáltás elhagyta a száját, majd halálába zuhant a Fudzsi-hegy oldalán.

Követői tehetetlenül nézték, amint a hegymászó halálába zuhan. (Képünk illusztráció) Fotó:  unsplash

Egy férfi holttestére két nappal tragikus halála után bukkantak rá, miután a hatóságokat nézők hívásai árasztották el, akik végignézték Tedzo tragikus utolsó élő közvetítését 2019-ben. Bár a Fudzsi-hegy kedvelt turisztikai célpont, és évente több mint 300 000 ember vág neki, Japánban télen tilos megmászni, mindezek ellenére Tedzo 2019. szeptember 29-én, hétfő délután nekivágott a könyörtelen terepnek.

Sietek a csúcs felé.

- mondta élő adásban a hegymászó.

Már kezdetektől fogva arra panaszkodott Tedzo, hogy kezei szinte lefagytak, ennek ellenére tovább haladt és próbálta felmelegíteni őket, a hónalja alá dugva.

Kezdem elveszíteni az érzést az ujjaimban. Bárcsak hoztam volna egy telefontartót. A zsebemben van... Az ujjaim szörnyen fájnak. Melegítsük fel őket.

A férfi előtt álló út egyre szűkebb lett, bár baloldalt volt egy korlát lefelé kezdte vinni az ösvény, ami meglehetősen nehezítette számára a haladást.

Csúszós, nagyon csúszós, veszélyes. Itt vannak kövek. Követhetjük a köveket. Elég veszélyes. Lecsúszva le tudok menni. Meredek. Az ösvényt hó borítja… Jó úton járok egyáltalán? Le fogok csúszni! Ez a lejtő is veszélyes.

- mondta videójában Tedzo eleinte még nevetve, majd hangja elkezdett aggódóra váltani.

A hegymászó állapotáról döbbenetes dolog derült ki

A férfi utolsó szava csupán, annyi volt, hogy "csúszom", miközben nézői hallották a rémisztő hangot amint halálába zuhan, végül megfagyott az adás képe. A videóban egy nő hangja is hallatszik, mintha a férfi telefonjából jönne.

A jelentések szerint a rendőrség több hívást is kapott a történtek után nézőktől, akik szemtanúi voltak a férfi életveszélyes mutatványának. Ezt követően, kedden helikoptert küldtek Tedzo keresésére, és egy 10 fős mentőcsapat kezdett kutatásba, amely során jeleket találtak egy esésről, de a testét nem találták meg. Szerdára a rendőrség közölte, hogy találtak egy holttestet, de kiléte még nem lett hivatalosan megerősítve.

Később a testet azonosították, mint Tedzo Shiohara, akiről kiderült, hogy végstádiumú rákban szenvedett tragikus halála idején.

A 3776 méteres magas hegy hivatalos mászószezonja ebben az évben szeptember 10-én zárult, a hivatalos weboldal figyelmeztetése szerint a menedékházak és ösvények zárva tartanak ezután, és nagyon veszélyes kísérletet tenni a megmászására. Mindezek ellenére többen is nekivágnak a tiltott időszakban az életveszélyes terepnek, és rengetegen nem térnek vissza soha - írta a Mirror.

 

