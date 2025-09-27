Nyomtalanul tűnt el Czap László – a szülőfalujában mindenki érte aggódik!

Több mint egy hónap telt el Czap László eltűnése óta, akit utoljára még augusztus 21-én láttak a szülőfalujában, Fényeslitkén. A férfi úgy tűnik, hogy nyom nélkül tűnt el. A rendőrség körözést adott ki, ám a nyomozás eddig nem vezetett eredményre. A közel 2500 lelkes szabolcsi településen mindenki aggódva figyeli a fejleményeket, a falubeliek és a családtagok is reménykednek, hogy az eltűnt László hamarosan előkerül.

A rendőrség is keresi az eltűnt férfit. Fotó: Police.hu

Az eltűnt férfi a Kodály Zoltán utcában lakott

Az 57 éves férfi Fényeslitkén, a Kodály Zoltán utcában élt, ahol egyedül lakott. Az eltűnése akkor keltette fel a falubéliek figyelmét, amikor huzamosabb ideig nem látták. Később az otthonában sem találták meg, ezért bejelentették a rendőrségen.

László pontos tartózkodási helyéről azóta sincs biztos információ.

A bejelentést a falu jegyzője, dr. Bíró Róbert tette meg a hatóságoknál, miután többen is jelezték neki, hogy hosszabb ideje nem látták Lászlót. A Kisvárdai Rendőrkapitányság azonnal körözést rendelt el, amely még jelenleg is érvényben van.

„Már azt sem tudom, merre lehet!” – mondta a hozzátartozója

Lapunknak sikerült beszélni az eltűnt férfi egyik hozzátartozójával, Mónikával, aki elmondta, hogy a rendőrség intézkedései egyelőre nem hozták meg a kívánt áttörést.

Azóta jött egy újabb bejelentés, hogy egyszer látták Cigánd településen. Természetesen értesítettem a rendőrséget. Abban bízok, hogy talán van kamera a településen, és visszanézik a felvételeket. Talán kiderülhetne, hogy merre indult tovább

– mondta. László hozzátartozója arról is beszámolt, mennyire megviseli őket a bizonytalanság.

Ilyenkor idegőrlő a várakozás, de nem tudunk mást tenni! Már azt sem tudom, hogy merre lehet!

– nyilatkozta lapunknak. Mónika hozzátette, hogy a rendőrségtől sajnos kevés információt kapnak, és amióta a cigándi, állítólagos észlelés megtörtént, azóta újabb visszajelzés sem érkezett felőlük.

Sajnos engem sem hívtak vissza azóta, hogy Cigándon ki volt az, akit láttak a helyiek. De a körözést még nem vonták vissza, így feltételezem, hogy nem ő volt

– fogalmazott.