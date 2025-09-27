RETRO RÁDIÓ

Nyomtalanul tűnt el Czap László – a szülőfalujában mindenki érte aggódik!

Egy 57 éves férfi, László rejtélyes körülmények között tűnt el egy Szabolcs vármegyei településről. A családja és barátai kétségbeesetten keresik, miközben a rendőrség is nyomoz az eltűnt férfi után. Utoljára Fényeslitkén látták, azóta nyoma veszett.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.27. 15:45
Czap László nyomozás eltűnt férfi rendőrség eltűnés

Több mint egy hónap telt el Czap László eltűnése óta, akit utoljára még augusztus 21-én láttak a szülőfalujában, Fényeslitkén. A férfi úgy tűnik, hogy nyom nélkül tűnt el. A rendőrség körözést adott ki, ám a nyomozás eddig nem vezetett eredményre. A közel 2500 lelkes szabolcsi településen mindenki aggódva figyeli a fejleményeket, a falubeliek és a családtagok is reménykednek, hogy az eltűnt László hamarosan előkerül. 

eltűnt Czap László! Nyomoz a rendőrség!
A rendőrség is keresi az eltűnt férfit. Fotó: Police.hu

Az eltűnt férfi a Kodály Zoltán utcában lakott

Az 57 éves férfi Fényeslitkén, a Kodály Zoltán utcában élt, ahol egyedül lakott. Az eltűnése akkor keltette fel a falubéliek figyelmét, amikor huzamosabb ideig nem látták. Később az otthonában sem találták meg, ezért bejelentették a rendőrségen.  

László pontos tartózkodási helyéről azóta sincs biztos információ.  

A bejelentést a falu jegyzője, dr. Bíró Róbert tette meg a hatóságoknál, miután többen is jelezték neki, hogy hosszabb ideje nem látták Lászlót. A Kisvárdai Rendőrkapitányság azonnal körözést rendelt el, amely még jelenleg is érvényben van. 

„Már azt sem tudom, merre lehet!” – mondta a hozzátartozója

Lapunknak sikerült beszélni az eltűnt férfi egyik hozzátartozójával, Mónikával, aki elmondta, hogy a rendőrség intézkedései egyelőre nem hozták meg a kívánt áttörést. 

Azóta jött egy újabb bejelentés, hogy egyszer látták Cigánd településen. Természetesen értesítettem a rendőrséget. Abban bízok, hogy talán van kamera a településen, és visszanézik a felvételeket. Talán kiderülhetne, hogy merre indult tovább

 – mondta. László hozzátartozója arról is beszámolt, mennyire megviseli őket a bizonytalanság. 

Ilyenkor idegőrlő a várakozás, de nem tudunk mást tenni! Már azt sem tudom, hogy merre lehet!

 – nyilatkozta lapunknak. Mónika hozzátette, hogy a rendőrségtől sajnos kevés információt kapnak, és amióta a cigándi, állítólagos észlelés megtörtént, azóta újabb visszajelzés sem érkezett felőlük. 

Sajnos engem sem hívtak vissza azóta, hogy Cigándon ki volt az, akit láttak a helyiek. De a körözést még nem vonták vissza, így feltételezem, hogy nem ő volt

– fogalmazott. 

Ez az ábra mutatja, hogy melyik településen látták utoljára Lászlót. Fotó: OpenAI

A falubeliek is keresnék az eltűnt férfit?

A településen már különféle szóbeszédek kaptak szárnyra László eltűnésének kapcsán, sőt olyan információ is terjed, hogy nemsokára egy keresőcsapat indulhat László felkutatására, bár hivatalos bejelentést erről eddig nem tettek a hatóságok. A családtagok mindenesetre reménykednek, hogy előbb-utóbb hírt kapnak a férfiról. 

Bízom benne, hogy mihamarabb előkerül

 – zárta szavait Mónika. 

Mit tudunk eddig Lászlóról? 

Czap László körülbelül 170 cm magas, vékony testalkatú férfi. Eltűnésekor hosszú szakállt és bajuszt viselt, szeme kék színű. A Kisvárdai Rendőrkapitányság máig körözési eljárást folytat az ügyben. Az eltűnt férfi körözési oldalát IDE kattintva lehet megtekinteni. 

 

 

