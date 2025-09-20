Elkezdődött a Digitális Polgári Körök találkozója - Képgaléria

Megérkeztek az első képek a Digitális Polgári Körök első országos találkozójáról
Sok meglepetéssel és óriási showműsorral készülnek a szervezők szombaton 16 órától a budapesti Papp László Sportarénában, ahol a Digitális Polgári Körök első országos találkozóját rendezik. Az eseményen Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mond.
