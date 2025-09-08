Vér és erőszak: ezek a legpokolibb bűnök helyszínei Budapesten – galéria

A Fortepan, a Bűnös Budapest ′70 című válogatással bővítette gyűjteményét. Ezúttal 973 darab, 1971–1972-ben készült fényképet digitalizáltak. A felvételeket a BRFK Bűnügyi Technikai Osztályának ismeretlen fotósai készítették, és egy olyan világot tárnak elénk, amelyről akkoriban, a szocialista időszakban, a nyilvánosság még mit sem tudhatott.

Egy merész, rendszerellenes felirat a falon, amely akkoriban még börtönt érhetett Fotó: Fortepan / Budapest Főváros Levéltára

Különleges rendőrségi fotók

A képek sokszínűek. Van köztük gyilkossági vagy öngyilkossági, és több rablási helyszín is, de megtalálhatóak a balesetek, sőt, politikai falfirkák is. Utóbbiak különösen fontos képeknek számítanak, hiszen a rendszerellenes feliratokat a rendőrségen kívül senki nem dokumentálta. Egy-egy „Ruszkik, haza!” feliratért akkoriban komoly börtönbüntetés is járt.

A képi válogatás megrázó erővel idézi fel a Kádár-korszak egyik árnyoldalát: a szürke, nyomasztó városképet és az akkori bűnözés világát. Bár a rendszer igyekezett tagadni, a bűn a szocializmus mindennapjainak része volt. A Fortepan új sorozata pedig ennek kézzel fogható bizonyítéka.

Betört kirakat egy bolt kirablása után Fotó: Fortepan / Budapest Főváros Levéltára

A hetvenes évek Budapestje is egy olyan korszak volt, mely elválaszthatatlan része már a főváros múltbéli történetének, minden negatívumával együtt.