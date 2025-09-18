Amerikai közvéleménykutatás Magyarországon: A FIDESZ egyértelműen vezet

Az Index kérte fel a neves kutatóintézetet.
Az Index megbízásából a McLaughlin & Associates amerikai közvélemény-kutató cég ezerfős mintán készített pártpreferencia-kutatást. A szeptember 10–14. között ezer, a választáson vélhetően résztvevők körében készített telefonos kutatás szerint egy most vasárnap esedékes választáson a Fidesz–KDNP szerezné a legtöbb szavazatot:
a kormánypártok jelenleg 43 százalékponton állnak, míg a Tisza Párt 37 százalékponton.
A többi párt közül még a Mi Hazánk Mozgalom, a Demokratikus Koalíció és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt is megugraná az ötszázalékos bejutási küszöböt: a radikális jobboldali párt 6, míg a másik két párt 5–5 százalékponton áll. Más pártokra a válaszadók összesen egy százaléka szavazna, míg a bizonytalanok vagy nem válaszolók aránya azok között, akik biztosan vagy inkább elmennének szavazni egy most vasárnap esedékes parlamenti választáson, 3 százalékpont.
Arra a kérdésre, hogy a magyarok kit választanának szívesebben miniszterelnöknek,
a válaszadók 45 százaléka a jelenleg regnáló Orbán Viktort válaszolta, míg 36 százalékuk Magyar Pétert.
Azok aránya, akik mást választanának, vagy nem tudják eldönteni, vagy megtagadta a válaszadást, 19 százalék.
A kutatás a választók várakozását is felmérte, hogy szerintük ki fogja megnyerni a választást, függetlenül attól, hogy kire szavaznának:
ez alapján a válaszadók többsége jelenleg úgy számol, a 2026-os választások után Orbán Viktor marad a miniszterelnök.
A magyarok 51 százaléka gondolja így, míg további 41 százalékuk szerint a választások után Magyar Péter tölti be a miniszterelnöki pozíciót. Azok aránya, akik nem tudják, vagy nem válaszoltak, 8 százalékpont.
A magyarok relatív többsége ezenkívül hibahatáron belül úgy gondolja, hogy az elkövetkezendő egy-két évben javulni fog az ország gazdasági helyzete: a válaszadók 37 százaléka véli így, míg 34 százalékuk úgy gondolja, hogy a jelenlegi helyzetről romlani fog. További 24 százalék úgy gondolja, hogy a gazdasági helyzet nem fog változni, míg a válaszadók 5 százaléka vagy nem tudta, vagy nem válaszolt a kérdésre.
A kutatást elvégző John McLaughlin az eredményeket úgy kommentálta,
Ahogy azt Trump elnök esetében is láttuk, az elfogult PR-közvélemény-kutatások alábecsülik a Fidesz és Orbán Viktor szavazatait is.
Ezt a pártok támogatottsága mellett a két valószínűsíthető miniszterelnök-jelölt közötti preferencia alapján gondolja így az amerikai közvélemény-kutató, aki szerint az is jó indikátor, hogy a magyarok várakozása szerint Orbán Viktor marad a miniszterelnök a 2026-os parlamenti választások után.
Az McLaughlin & Associates a kutatásban megmérte azt is, hogy mit gondolnak a magyarok a Tisza Párt elnökéről, Magyar Péterről megfogalmazott állításokról.
Válaszaik alapján a magyarok többsége egyetért azzal, hogy túl forrófejű, túl baloldali és túl kockázatos – a válaszadók 62 százaléka gondolja így, míg 35 százalékuk ezzel nem ért egyet.
A válaszadók többsége szintén úgy gondolja, hogy Magyar Péter jobban szereti önmagát, mint a magyar embereket (52 százalék ért egyet ezzel, 43 nem, 5 bizonytalan), valamint hogy nem lehet benne megbízni, mert kormányon nem azt tenné, amit ígér: utóbbi állítással a válaszadók 51 százaléka értett egyet, 44 százaléka nem, míg öt százalékuk nem tudta eldönteni, vagy nem kívánt válaszolni.
A közvélemény-kutatás John MacLaughlin irányításával készült, aki több mint 40 éve dolgozik professzionális stratégiai tanácsadóként és közvélemény-kutatóként. Ez idő alatt azzal szerzett hírnevet, hogy többek között Amerika legsikeresebb vállalatainak is készített kutatásokat. 2011 óta tanácsadóként és közvélemény-kutatóként dolgozik Donald Trump elnök mellett és részt vett mind a három elnökválasztási kampányában.
Politikai ügyfelei között szerepelt Steve Forbes és Fred Thompson volt elnökjelöltek, Arnold Schwarzenegger egykori kaliforniai kormányzó, Jeb Bush volt floridai kormányzó, Nathan Deal volt georgiai kormányzó, valamint 22 jelenlegi és egykori amerikai szenátor és 16 jelenlegi republikánus kongresszusi képviselő. Korábban végzett kutatásokat a brit Konzervatív Párt, valamint Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök számára is.
Munkáját Telly és PR Week Kampány díjakkal ismerték el. John MacLaughlin a Fordham College-on végzett (B.A), és M.B.A. fokozatot szerzett a Fordham Egyetemen pénzügyi és kvantitatív módszerek szakirányon. Emellett a MENSA tagja is. John McLaughlin a vezérigazgatója a McLaughlin & Associates cégnek - írja a Ripost.
Az Index és John McLaughlin között létrejött megállapodás értelmében a McLaughlin & Associates amerikai közvélemény-kutató cég a 2026-os tavaszi magyarországi választásokig havi rendszerességgel publikál náluk kutatásokat.
