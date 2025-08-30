„Rákényszerítettek, hogy lemondjak a kisbabámról: esélyt sem kaptam arra, hogy elbúcsúzzak tőle"

Majdnem 70 évvel azután, hogy utoljára a karjaiban tarthatta a babáját, a 85 éves Jean szemét elöntik a könnyek, amikor felidézi újszülöttje tekintetét. A babát, akinek a Maria nevet adta, örökbeadásra vitték el tőle, mielőtt egyáltalán elbúcsúzhatott volna. A brit asszony akkor azt hitte, soha többé nem látja viszont gyermekét, egészen mostanáig.

Kényszerű örökbeadás miatt veszítették el egymást Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Az örökbeadás után évtizedekkel talált rá elveszett lányára az asszony

A szívszorító pillanatokat egy brit dokumentumsorozat, a Long Lost Family: Mother and Baby Home Scandal című különkiadásában mutatták be, ahol a 85 éves asszony végre találkozik azzal a gyermekkel, akitől oly kegyetlenül elszakították – írja a Mirror.

1956 nyarán Jean mindössze 16 éves volt, amikor megtudta, hogy teherbe esett első barátjától. Házasságot terveztek, de mivel szégyent hozott a családjára, örökbeadást szerveztek a számára.

Minden reggel és este misére kellett mennünk, hogy bocsánatot kérjünk a ’bűneinkért’. Először azt sem tudtam, hogy terhes vagyok, mert fogalmam sem volt, hogyan lesz valakinek gyereke. Rémült voltam, nem tudtam, mit tegyek. Az apám zsarnok volt. Emlékszem, azt mondta anyámnak: ’Mondtam neked, hogy semmire sem lesz jó, ugye?’ Amikor megtudta, hogy állapotos vagyok, a ’legnagyobb ringyónak’ nevezett a nap alatt. Nem maradhattam otthon, mert ’mi lesz apám állásával?’. Úgy beszélt, mintha miniszterelnök lenne, pedig csak egy iskola gondnoka volt

- emlékezett vissza Jean.

Nem volt más választásuk: Jean és Tony vonakodva vitte tízhetes kisbabáját a Southwark Catholic Rescue londoni irodájába. Jean így emlékszik vissza:

„Átadtam egy nőnek, aki azt mondta, hogy elviszi megmutatni valakinek, ezért azt hittem, visszahozza, hogy adhassunk neki egy búcsúcsókot. De nem hozta vissza. Amikor a lányom 18 éves lett, írtam a szervezetnek, hogy van-e róla hírük. A válasz az volt, hogy nincs, és talán majd a mennyben újra találkozunk. Ez szörnyű mondat volt számomra.”

A műsor áttörést hozott Jean számára: megtalálták lányát, Cathyt, aki szerető nevelőcsaládban nőtt fel, és örömmel fogadta édesanyja jelentkezését.