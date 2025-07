Hatalmas tűz pusztít a gabonaföldeken Miske és Hajós között!

Vasárnap kora délután óriási tűz ütött ki Miske és Hajós térségében, harminc-negyven hektáron lángol a gabonaföld. A lángok az 5312-es út mindkét oldalára átterjedtek, ezért a hatóságok a forgalom biztonsága érdekében teljesen lezárták az érintett szakaszt az oltási munkálatok idejére.

A helyszínen a kalocsai és a kiskőrösi hivatásos tűzoltók azonnal megkezdték a tűz megfékezését, hogy megakadályozzák a lángok további terjedését. A komoly erőket igénylő beavatkozáshoz több településről is riasztottak egységeket: Paksról, Dunaújvárosból és Szekszárdról is indultak tűzoltó járművek a helyszínre. A munkát egy erőgép is segíti, amely a tűz kordában tartásában és az oltás hatékonyságának növelésében vesz részt.

A forró, száraz időjárás miatt gyorsan terjedő tűz nagy kockázatot jelent a környező területekre és a terményre egyaránt, ezért a szakemberek arra kérik a közlekedőket, kerüljék el az érintett útszakaszt, és kövessék a hatósági tájékoztatást. Az oltási munkálatok továbbra is tartanak, írja a Katasztrófavédelem.