Jön az idei Strandok Éjszakája - Mutatjuk a programokat és a belépők árát!

Immár 16. alkalommal rendezik meg most szombaton, azaz július 26-án a Strandok Éjszakája rendezvényt. Mutatjuk, milyen programokkal és belépőárakkal készülnek idén az egyes fürdők és azt is, meddig tartanak majd nyitva.

Több helyen szerepel a habparty is az idei Strandok Éjszakája programjai között / Fotó: Mediaworks archívum

Ez lesz a 16. Strandok Éjszakája

A Strandok Éjszakája nevet viselő rendezvénysorozatot még 2010 nyarán indította útjára a Magyar Fürdőszövetség. Ezzel a céljuk az volt, hogy megismertessék és megszerettessék a hazai fürdőkultúrát a magyar és a külföldi fürdőzőkkel. Ezen felül szerették volna azt is megmutatni, hogy a fürdők a társasági élet színhelyei is lehetnek az ilyen rendezvények kapcsán. Ez olyannyira jól sikerült, hogy ez a rendezvény az egyik legnépszerűbb a pancsolók körében. Idén is országszerte meghosszabbított nyitvatartási idővel, programokkal, illetve kedvezményekkel várják a termálfürdők, gyógyfürdők, strandok és aquaparkok az esti fürdőzőket, strandolókat.

Mely fürdők csatlakoztak a Strandok Éjszakája rendezvényhez?

A Magyar Fürdőszövetség weboldala szerint 51 strand készül valamilyen programmal, kedvezménnyel most szombatra. A fővárosi fürdők közöl például az Aquaworld Budapest, és a Pesterzsébeti Jódos-Sós Gyógy- és Strandfürdő, Budapest határában pedig a Lupa Beach (Budakalász). A résztvevő fürdők teljes listája itt található.

Milyen programokkal készülnek a fürdők a Strandok Éjszakájára?

Az Aquaworldben lesz például, DJ, akrobata show, szaunaszeánszok, a Lupa Beachet pedig a Mamma Mia életérzés lengi majd át. „Először a nyáron és csak most, egyetlen alkalommal a híres Mamma Mia party DAYTIME verzióban jön el hozzátok, tele napfénnyel, jókedvvel és tánccal” – írják a szervezők az esemény Facebook oldalán. A délután 16 órakor kezdődő partyn a Mamma Mia film legnagyobb slágerei szólnak majd, lesz tánc a homokban, éneklés napernyő alatt, és akár egy vízparti kórus is összeállhat az ABBA legnagyobb dalait énekelve egészen este 10-ig. A Pesterzsébeti fürdőben pedig egész nap programokkal várják az érdeklődőket: