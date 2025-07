Kiderült Martin Scorsese következő filmje! Hat méteres mélységből hozták fel az egyik kelléket

A Krisztus előtti 6. vagy 5. századból származó, antik görög hajóroncsot találtak Szicília partjainál 6 méteres mélységben - jelentették be a szicíliai regionális hatóságok.

A hajó a Krisztus előtti 6. vagy 5. századból származik. A kép illusztráció. Forrás: Pexels

A roncsot az Udinei Egyetemnek a régió tengerészeti felügyeletével közösen indított régészeti kampánya keretében találták meg Ispica térségében - írja az MTI. A hajótörzs mellett fekete kerámiafigurákat, egy kisebb üvegcsét "Nau" (hajó) ógörög felirattal, valamint egy rendkívül jó állapotban fennmaradt kötélzetdarabot találtak a szakemberek.

A hajó maradványait homok és kövek fedték. Felvételek és mérések alapján elkészítették a hajó 3D-s modelljét is. Az Udinei Egyetem az ókori roncs vizsgálatához a Sunk Costs Productions film készítő vállalattól is kapott támogatást. Utóbbi céggel közösen most Martin Scorsese amerikai filmrendező Sikelia Productions cége dolgozik a Shipwreck of Sicily (Szicíliai hajóroncs) című dokumentum filmes projekten. A kétéves forgatás más víz alatti roncsokat is magában foglal majd.