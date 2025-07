Ajjaj! Elmoshatja az eső a Hungaroringet?

Mogyoród térségében szombaton a gomoly- és fátyolfelhők mellett sok napsütés valószínű. A gomolyfelhőkből délután alapvetően kis eséllyel, de előfordulhat zápor, zivatar. A délies szél időnként megélénkül, záporos csapadékgócok mentén nem kizárt az erős, viharos lökés. A délutáni órákban 31, 32 Celsius-fok körül alakul a hőmérséklet - írja az MTI.

Szombat éjszaka hidegfront vonul át, ekkor megnövekszik a felhőzet és záporok, zivatarok is kialakulhatnak.

Vasárnap napközben felszakadozik a felhőzet és a változó felhőzet mellett több órára kisüt a nap, de zápor, zivatar továbbra is, akár több alkalommal is előfordulhat. A nyugatira, északnyugatira forduló szél élénk lesz, zápor, zivatar idején erős, viharos széllökés is lehet. A csúcsérték 26 Celsius-fok körül várható.