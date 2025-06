16 éve hunyt el a pop királya - a mai napig ezrek gyászolják

Ez okozta a pop királyának halálát

2009. június 25-én Michael Jacksont eszméletlen állapotban találták Los Angelesben, Holmby Hillsben, a North Carolwood Drive-on lévő kastélyában. Conrad Murray, az énekes magánorvosa megpróbálta újraéleszteni a sztárt, de ez sikertelen volt. Az énekest ezután kórházba szállították, útközben folytatták az újraélesztést, majd még egy órán keresztül a kórházba való megérkezés után is. A segélyhívásból kiderült, hogy az orvosa az ágyon kezdte meg az újraélesztését, így csökkentve a kompresszió mértékét, ezáltal hátráltatva a szív beindulásának lehetőségét - olvasható a Wikipédián. És nem ez volta az egyetlen műhiba, amit az orvos elkövetett: Jackson alvászavarát propofollal kezelte, amely kizárólag kórházi körülmények között, monitoros megfigyelés mellett lett volna adható. Ha az orvos nem vét számtalan hibát, Michael Jackson élete valószínűleg megmenthető lett volna. Jackson halála világszerte megdöbbenést váltott ki az emberekből és a mai napig ezrek gyászolják.

A pop királya (jobbra) még ma is élhetne, ha nem hibázik többször is az orvosa. Fotó: William Nation / Getty Images

George Michael ma lenne 62 éves

George Michael, kétszeres Grammy-díjas angol énekes-dalszerző 1963. június 25-én született. Az 1980-as években lett népszerű, amikor megalapította a Wham! nevű popduót, egykori iskolatársával, Andrew Ridgeley-vel. Olyan világszerte sikeres dalok kötődnek a nevéhez, mint a Last Christmas és a Wake Me Up Before You Go-Go, albumok közül pedig az 1987-ben kiadott Faith, valamint az 1990-es Listen Without Prejudice Vol. 1.

Ma van a barlangok napja is

A barlangok világnapja minden évben június 25-én van. Ez a nap nemcsak a barlangkutatók számára fontos nap, hanem mindenki számára, aki érdeklődik a természet és a földrajz iránt. A barlangok napjának ünneplése világszerte zajlik, és lehetőséget teremt a föld alatti világ csodáinak megismerésére.

73 éves lett Erdő Péter

A Római katolikus pap, teológus, kánonjogász, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja volt, 1998 és 2003 között pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora. 2002-től az Esztergom-Budapesti főegyházmegye érseke, Magyarország prímása lett. 2003-ban bíborossá kreálták. 2005-től a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának elnöke lett.