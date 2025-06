Orbán Viktor: Alapvetően nemzetbiztonsági ügyről beszélünk

A Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának pénteki vendége volt Orbán Viktor. Magyarország miniszterelnöke a Ruszin-Szendi Romulusz ügyre reagált.

Alapvetően nemzetbiztonsági ügyről beszélünk

– szögezte le a kormányfő azzal kapcsolatban, hogy a volt vezérkari főnök katonához méltatlan módon egy idegen államot dicsőített a NATO-üléseken a „Szlava Ukrajini” felszólítással. Orbán Viktor kiemelte: az egész ügy gyújtópontja Ukrajna felvétele az Európai Unióba. A magyar miniszterelnök nyomatékosította: Magyarország nyíltan kiáll álláspontja mellett, mely szerint ellenzi Ukrajna uniós tagságát. „Ezért Magyarország a nemzetközi támadások középpontjába került” – hangsúlyozta. Kijelentette: az ukrán-párti erők mélyen beépültek még a hadsereg legfelső szintjeibe is. Ugyanakkor megjegyezte: időben sikerült felfedni az egyik legsúlyosabb beépülést és tiszta a lelkiismerete, hogy nem ők vitték be a politikát a hadseregbe, hanem a volt vezérkari főnök lépett be a politikába. „Jó lenne ezt minél előbb felszámolni” – jelentette ki.

„A Tisza is meg a DK is lényegében nyíltan ukrán-párti politikai szervezet”

Brüsszel és Ukrajna közösen épít egy bábkormányt a miniszterelnök szerint, amellyel meg akarja változtatni Magyarország Ukrajna-politikáját.

Ha Brüsszel-párti bábkormány van, az azt jelenti, hogy ukrán-párti kormány van és háború-párti hadügyminiszter

– figyelmeztet a kormányfő, emlékeztetve, hogy Ukrajna a brüsszeli nemzetközi politika első számú kérdése. Kifejtette: ha Brüsszel szerint ha nem lenne az ukrán hadsereg, akkor Moszkva megtámadná az Európai Uniót. A magyar álláspont szerint minél előbb legyen tűzszünet, kössünk biztonsági és gazdasági megállapodást Oroszországgal.

Orbán Viktor a Voks 2025-ről elmondta: megtámasztja a kormány álláspontját Ukrajna uniós tagságáról. A miniszterelnök szerint egy élő, nagy vita van most az ukrán csatlakozásról, és meg tudjuk védeni magunkat.

Az ukrán uniós tagság azt jelentené, hogy az emberek elveszítik, amijük van – jelentette ki Magyarország miniszterelnöke.