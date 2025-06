Mága Zoltán: Ma, amikor baj van nem fordíthatjuk el a fejünket

A közös cél most is világos: összefogással, szeretettel és odaadással nyújtani segítő kezet bajba jutott honfitársainknak. Ez nem csupán egy művészi gesztus részemről, személyesen is hozzájárulok az adománygyűjtéshez 1 millió forinttal és három jótékonysági koncerttel. De a segítség nem állhat meg itt. Ezúton is felhívással fordulok Magyarország legtehetősebb polgáraihoz, az ország 100 leggazdagabb emberéhez: most itt a lehetőség, hogy megmutassák, mit jelent számukra a szolidaritás, a nemzeti felelősségvállalás, a valódi összetartozás. Az elmúlt időszakban sok bírálat érte a tehetősebb réteget, ezért most különösen fontos lenne, hogy cselekvő példát mutassanak emberségből és összefogásból