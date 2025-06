Éjszakázz múzeumokban! – Most megteheted

Június 21-én 18 órától egészen hajnalig életre kel a főváros és több vidéki nagyváros is. Ekkor rendezik ugyanis az idei Múzeumok Éjszakája programsorozatot. Itt egy kis segítség azoknak, akik a lehető legtöbbet szeretnék kihozni ebből az izgalmasnak ígérkező nyári éjszakából.

Múzeumok Éjszakája: A Rendőrmúzeum is bekapcsolódik a programsorozatba (Fotó: Havran Zoltán MW)

Mi is az a Múzeumok Éjszakája?

Most szombaton immár huszonharmadik alkalommal rendezik meg a Múzeumok Éjszakáját, ami nem csupán egy nyári program, hanem a magyar lélek ünnepe is – olvasható Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter tájékoztatójában. Az idei rendezvény több mint 400 helyszínen, közel 2500 programmal várja az érdeklődőket, akik egy karszalaggal akár több kalandban is részt vehetnek.

Mire van szükség a részvételhez?

Budapesten le kell tölteni a Muzej Event@Hand nevű alkalmazást, vagy el kell látogatni a muzej.hu weboldalra. Ezek valamelyikén lehet kiválasztani azokat a programokat, amiken szeretnénk részt venni. Az applikációban ezeket sorrendbe is lehet rendezni. Ahol szükséges, ott regisztrálni is kell a programokra, ami szintén megtehető az alkalmazásban vagy a Múzeumok Éjszakája hivatalos weboldalán. A programok közötti utazást a BKK is segíti, ehhez a muzej.hu/buszjaratok oldal felkeresését javasolják a szervezők. A részvételhez szükség lesz még egy Muzéj karszalagra, ami beszerezhető a jegymestertől, vagy bármelyik, az eseményen résztvevő múzeumban is.

A vidéki programokon való részvétel hasonlóan működik: fel kell keresni a muzej.hu oldalt vagy letölteni a fenti alkalmazást és kiválasztani a szimpatikus programokat. A belépő vásárlására azonban csak a kiválasztott múzeumokban lesz lehetőség. Egységes karszalag ugyanis csak a fővárosban lesz elérhető.



Mennyibe kerül a belépő a Múzeumok Éjszakájára?

A fővárosban az egységes, felnőtt karszalag ára 3000 Ft, a gyermek karszalagé (6-18 éves korig) pedig 1500 Ft. A karszalagok megvásárolhatók előzetesen online a www.jegymester.hu weboldalán, illetve a programban résztvevő budapesti múzeumokban is. A karszalag ezen az estén valamennyi budapesti résztvevő intézményben érvényes lesz! Aki a karszalagot egy-egy múzeum saját weboldalán, webshopján keresztül veszi meg, úgy abban az intézményben tudja majd átvenni is. A fővárosban emellett a kiválasztott intézmények között a karszalaggal ingyenes utazást biztosít majd a BKK, hét különböző útvonalon. Vidéken a belépőjegyek az adott intézményekben válthatók meg, az általuk szabott áron, jellemzően 500 Ft és néhány ezer forint közötti áron.