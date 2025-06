A jótékonyság a küldetésük: Darth Vader és rohamosztagosai a Heim Pál Gyermekkórházba érkeztek, imádták őket

A Heim Pál Gyermekkórház gyereknapján sok fellépő volt, énekesek, tűzoltók, rendőrök és kutyusok is, de egyértelműen a rohamosztagosoké volt a főszerep. A gyermekek körében óriási sikert értek el a légiósok. Hiába Darth Vader és a fenyegető maszkban masírozó 501-es Légió jól ismert filmes karakterei után kirobbanó örömmel, visítozva rohantak a picik. Vajon minek köszönhető a Star Wars filmes univerzumának majd fél évszázada tartó népszerűsége, hogy még a legkisebbeket ma is ennyire magával tudja ragadni?

Darth Vader és az 501-es Légió szeret jótékonykodni / Fotó: Gabor Zoltan



Darth Vader és az 501-es Légió fő tevékenysége a jótékonykodás

Mag Viktor az 501-es Légió magyarországi helyőrségének vezető helyettese nyilatkozott a Metropolnak.

A csapat egy része van itt, kiegészülve a lázadókkal. Ugye van sötét oldal és a világos oldal. Mi idézőjelben a sötét oldalhoz tartozunk

– mondta lapunknak a férfi.

Valóban csak idézőjelben tartoznak a sötét oldalhoz, hiszen az 501-es Légió fő tevékenysége a jótékonykodás. Minden olyan eseményen, rendezvényen részt vesznek, ami jó ügyet szolgál.

Saját magunkkal hívjuk fel a figyelmet magára az eseményre

– tette hozzá Mag Viktor.

A Légió például a Heim Pál Gyermekkórház gyereknapjára több mint 10 éve kap meghívást. Az Amerikából induló 501-es Légió nemzetközi szervezet 1997-ben alakult, és utána világszinten elterjedt. Ma már nincs olyan kontinens, ahol az 501-es Légió ne volna jelen. Mag Viktor elárulta, hogy az illúzió titka a filmhű jelmezekben rejlik.

A jelmezeink filmhűek, minden apró kis részletre oda kell figyelnünk az elkészítésük során. Vader nagyúrnak például még a kesztyűjének a varrása is nagyon fontos, hogy filmhűen legyen kidolgozva.

A birodalmi légiós lepacsizik a kis rajongóval / Fotó: Gabor Zoltan

És hogy a gyermekek miért ennyire lelkesek?

Van, amikor a szülők örökítik tovább a több generáció óta tartó filmsiker iránti rajongást gyerekeiknek. Azok a gyerekek teljesen máshogyan viszonyulnak a karakterekhez. Hiszen kívülről ismerik az összes mondatukat. Ezek a családok a keményvonalas fan-ok. Ott természetesen a szülők is nagyon örülnek nekünk.

Megtudtuk, hogy vannak olyan gyerekek is, akik maguk fedezték fel a Star Wars világát. Akár a régi filmek is képesek újra megszólítani a mai fiatalokat. De a Disney által gyártott, újonnan megjelenő Star Wars filmek kifejezetten a kisebb gyerekeket célozzák. Nem beszélve a filmes univerzum rajzfilm sorozatairól! A Heim Pálban fekszenek annyira pici gyerekek is, akik még soha nem hallhattak a Csillagok háborújáról. Mag Viktor elmondta, hogy:

Minden gyerek nagyon örül nekünk, nemcsak a Star Wars rajongók, sőt a legkisebbek is, akik azt se tudják, hogy kicsodák vagyunk. A kórházban fekvő gyermekeknek az extrém jelmezbe öltözött alak önmagában kiszakítás a nehéz, sokszor fájdalmas hétköznapokból. Amikor a gyerek meglát egy jelmezes alakot, valamiért önmagától tudja, ösztönösen, még a legkisebb is, hogy valami más veszi most kezdetét, ünnep kezdődik.

Mag Viktor pont 1977-ben született az első Csillagok háborúja film megjelenésének évében, amit mindig is egy jelnek tekintett. Ez a film az: Egy új remény. Ezeknek a gyermekeknek a rohamosztagosok megjelenése, azzal, hogy ki tudnak picit szakadni a nehéz hétköznapokból valóban egy új reményt jelent.

Egy gyermeki mosoly, onnantól mi elolvadtunk és a küldetésünket máris végrehajtottunk. Amikor egy három éves kislány odarohan és átölel, a mi szívünk azt mondja, hogy itt végem van

– zárta gondolatait az 501-es Légió vezető helyettese.