Fegyverek, drog, lakáskáosz - Ukrajna EU-csatlakozása Budapestet telibe találhatja

Ukrajna uniós csatlakozását egyre jobban erőltetik – de vajon ki fizeti meg az árát? Szepesfalvy Anna, a Fővárosi Közgyűlés fideszes képviselője lapunknak adott nyilatkozatában nem kertelt: a főváros lakói lehetnek a legnagyobb vesztesei ennek a geopolitikai rohamlépésnek.

Ukrajna csatlakozása így találhatja Budapestet telibe

A közbiztonság kérdését már most is sokan feszegetik, de Szepesfalvy szerint még ennél is rosszabb lehetne a helyzet.

Budapesten most is kifejezetten problémás a droghelyzet. Ha ehhez hozzávesszük a fegyvercsempészetet, amit az erőltetett csatlakozás csak fokozni fog, akkor ez beláthatatlan következményekkel járhat.

Mint mondta, Ukrajnában jelenleg százezrek rendelkeznek fegyverekkel, és ha a határok kinyílnak, ezek könnyedén eljuthatnak Európa belsejébe – elsőként Budapestig.

A drogkereskedelem is olyan, ami elszabadulhat még jobban itt Budapest utcáin. Azt most is tudjuk, hogy a városvezetésnek egy kifejezetten liberalizációt támogató drog párti álláspontja van. Hogyha erre még ráeresszük ezeket az Ukrajnából érkező impulzusokat, akkor bizony ezek elég komoly gondot jelenthetnek a továbbiakban.

A szervezett bűnözés és a prostitúció olyan dolgok, amelyek a nagyvárosi életben sokkal inkább szerepet játszanak, mint a falvakban

– hangsúlyozta Szepesfalvy, hozzátéve: Budapest utcái lehetnek az elsők, ahol mindez érzékelhető lesz.

Lakhatási pokol: még jobban elszállhatnak az árak

Ha megnyílnak a határok, sokan próbálnak majd szerencsét Budapesten – de ennek ára lesz.

A most is szűkös lakáspiacon nőne a kereslet, ez további áremelkedéseket okozhat. Sokan szorulnának ki a budapesti ingatlanpiacról.

Szepesfalvy Anna szerint a helyzetet súlyosbítja, hogy a fővárosi önkormányzat nem növelte az önkormányzati lakásvagyont, így még segítséget sem tud nyújtani a rászorulóknak.

Egészségügyi és oktatási rendszer: még több teher jöhet

Tömegek érkezhetnek egy háborúból jövő, mentálisan és fizikailag is meggyötört társadalomból – ez az egészségügyre és a szociális ellátórendszerre is óriási terhet rakna.

Szóba került az oktatás is: az ukrán menekült gyerekek integrációja komoly kihívást jelenthet. Habár a legtöbb ukrán gyerek jelenleg otthonoktatásban tanul, de ha a szülők itt kapnának munkát akkor a felügyeletüket is meg kellene oldani, ami a budapesti iskolákra és óvodákra róna terhet.

Ez konfliktusos helyzeteket fog szülni, még a legnagyobb jóindulat mellett is. A pedagógusokra olyan terhek hárulnak, amire a rendszer nincs felkészülve.

Uniós pénzek: ami nekünk járna, Ukrajnában fog landolni