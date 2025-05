Rejtélyes kulisszatitkok derültek ki a pápaválasztásról: Ezt jelenti Erdő Péter 10-es száma

Május 7-én elkezdődött a konklávé, hogy megválasszák a római katolikus egyház új vezetőjét. Most minden szem a Sixtus-kápolnára felszerelt kéményre szegeződik, a napi négy szavazási időpontok után lélegzetvisszafojtva várja a világ, hogy új pápát válasszanak a bíborosok. A Kardinális YouTube-csatorna élőben közvetít Rómából, olyan izgalmas kérdéseket megválaszolva, amiket csak a bennfentesek tudhatnak. Most Kuzmányi István diakónus, a Magyar Kurír főszerkesztője rántotta le a leplet a pápaválasztás rejtélyes kulisszatitkairól.

Az egész világ a konklávéra, pápaválasztásra figyel, most kiderült néhány titok a bent történtekről (Fotó: AFP)

Tű, piros fonál és számozott golyók: ezek a pápaválasztás rejtélyes kellékei

Az olasz sajtót a konklávé kezdete óta a számozott golyók foglalkoztatja, amiknek fontos szerepe van a pápaválasztásban. Most az is kiderült, hogy miért.

Minden bíborosnak van egy száma, Erdő Péter a 10. Ezekkel a golyókkal sorsolják ki a tisztségeket, például, hogy ki lesz a szavazatszámláló stb… A golyókon lévő számok tehát a bíborosokat jelölik

– adott választ a sokakat foglalkoztató kérdésre Kuzmányi István. A diakónus azt is kifejtette, hogy fontos szerepe van a tűnek és a piros fonálnak is. „Miután leadják a szavazatot a bíborosok és azok a számláló bizottsághoz eljutnak, akkor miután felolvasták az adott szavazatot feltűzik erre a piros fonálra. Ha véget ér a szavazás, akkor ezeket egyben, fonálra fűzve teszik be a kályhába" – mondta el a szerepüket. És ez még nem minden. Ugyanis a szavazás leadása sem akárhogy zajlik.

A bíborosok napi négyszer szavaznak, az emberek érdeklődve várták, mikor száll fel a fehér füst (Fotó: Marco Iacobucci Epp / Shutterstock)

A bíborosok egyesével kimennek a Michelangelo Utolsó ítélet freskóhoz és mielőtt behelyezik az urnába a szavazatukat, ránéznek a festményen Jézusra, majd ezt mondják: «Tanúul hívom Jézus Krisztust, aki előtt meg kell jelennem az utolsó ítéletkor, hogy az Isten szándéka szerinti jelöltre adtam le a szavazatomat» Utána fogják a felemelt szavazatot és behelyezi az urnába

– mondta el a szavazás pontos menetét Kuzmányi István, aki folyamatosan válaszol a nézők által feltett kérdésekre a Kardinális YouTube-csatornán. Így olyan kérdéseket is megválaszolt a videóban, mint hogy honnan jön a legenda, hogy kenyéren és vízen élnek a bíborosok a konklávé alatt és, hogy mitől lesz fehér és fekete az a bizonyos füst, aminek felszállását az egész világ figyelte. Csütörtök délután pedig felszállt a fehér füst, és kiderült: XIV. Leó néven Robert Francis Prevost az új pápa.